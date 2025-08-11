Tudtad? Hunyadi nem is a Nándorfehérvári csatában halt meg!

Hunyadi János hadvezér 1456. augusztus 11-én hunyt el Zimonyban, a Nándorfehérvári csatát követően. A magyar országgyűlés 1446-ban választotta kormányzóvá, 1456-ban pedig legyőzte a Nándorfehérvárt (ma Belgrád) ostromló II. Mehmed szultán seregét, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt. Hunyadi a csatát túlélte, de nem sokkal a diadal után pestisjárványban elhunyt. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint hatalmas vagyonát fiai örökölték, Hunyadi László és Hunyadi Mátyás.

Hunyadi János szobra Pécsett (Fotó: Fortepan / Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ)

A transzformátor atyja ezen a napon született

Bláthy Ottó Titusz 1860. augusztus 11-én látta meg a napvilágot. A bécsi műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a Ganz villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses Ohm-törvény gyakorlati alkalmazását. Sokat foglalkozott a különböző áramelosztó-rendszerekkel, és ennek köszönhetően hamarosan megszületett az első transzformátor, továbbá kifejlesztette és szabadalmaztatta az első wattmérőket és áramfogyasztás-mérőket is. Másik fő érdeme a nagyvasúti villamosmozdonyok fázisváltójának tökéletesítése volt.

Az egyik híres költőnk, írónk is ezen a napon született

Heltai Jenő író, költő napra pontosan 154 évvel ezelőtt született Budapesten. A Kossuth-díjas drámaíró, újságíró az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának a mestere volt, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, s a különböző találó jellem- és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye.

A Wi-Fi elődjét is ezen a napon szabadalmaztatták

Egészen pontosan a széles spektrumú frekvenciaváltó rendszert, ami a későbbi Wi-Fi technológia alapja lett. 1942-ben Hedy Lamarr színésznő és George Antheil zeneszerző szabadalmaztatta a rendszert Frequency-hopping spread spectrum (FHSS) néven.

11 éve ezen a napon hunyt el Robin Williams

Robin Williams 1951-ben született Chicagóban. Egyedüli gyerekként nőtt fel, így sokszor azzal szórakozott, hogy komédiásokat utánzott. A gimnázium után politológiát tanult, és többször fellépett egyedülálló improvizációs humorával. Első szerepe olyan nagy sikert hozott neki, hogy saját sorozatot kapott, ami 1978-tól 1982-ig ment az Egy úr az űrből. Filmvásznon először a Popeye című filmben szerepelt 1980-ban. Világhírű a Jó reggelt, Vietnam! című film lemezlovasaként lett. További sikeres filmjei (a teljesség igénye nélkül): Holt költők társasága, Ébredések, Halászkirály legendája, Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, Agyament Harry, a Csodás álmok jönnek és a Kétszáz éves ember. 1997-ben a Good Will Huntingban hozta élete talán legnagyobb alakítását, amiért megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscart. 2014-ben, 63 éves korában pedig valószínűleg öngyilkosság következtében halt meg.