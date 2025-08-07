„40 évig beteges gyűjtögető voltam, a házam maga volt a pokol”

Sue James (57), birminghami lakos közel négy évtizedig szenvedett kényszeres tárgyfelhalmozástól, amit traumás gyerekkorára vezet vissza. Most azért szólal meg, hogy másokon is segíthessen.

A nő mindent felhalmozott, beteges gyűjtögető volt. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sue otthonát „a pokol megtestesüléseként” írta le: könyvek és játékok halmozva, a bevásárolt holmik még zacskókban, új ruhák bontatlanul, és csak egy szűk ösvény vezetett át a szobákon.

„Majdnem 40 évig voltam gyűjtögető, és úgy hiszem, ez a traumás gyerekkoromból ered. Alig voltak saját dolgaim, így amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, elkezdtem vásárolni. Akkor azt mondtam: ‘Ez az enyém. Én vettem. Senki nem veheti el tőlem.’” - írja az OK magazin.

A problémák halmozódtak: válás, újabb mentális terhekkel küzdő partner, majd sclerosis multiplex (SM) diagnózis. A lakása idővel élhetetlenné vált – a dolgok a plafonig tornyosultak, és alig tudott közlekedni a szobákban.

„Volt, hogy csak egy lábnyi hely maradt az ágyam mellett. Ha le akartam ülni a kanapéra, előtte pakolnom kellett. Az ablakokat sokszor el sem értem.”

Bár a lakása zsúfolt volt, a higiéniára mindig figyelt: „A fürdő és a WC volt az egyetlen két helység, amit nem leptem el dolgokkal.” Senki nem tudott a problémájáról – vendégeket sosem engedett be, és amikor költözött, mindig nagyobb házba ment, hogy több helye legyen a tárgyainak.

„Amikor a házam a legrosszabb állapotban volt, teljesen tele volt véletlenszerű tárgyakkal, egészen a plafonig tornyosulva. Bevásároltam, és ki sem vettem a dolgokat a szatyrokból. Nem volt hely semmiben – a szekrények is tele voltak –, így csak letettem a zacskókat, amikor hazaértem. Amikor kellett valami, egyszerűen csak kivettem a szatyorból.” - mondta Sue.

Az áttörést az hozta meg, amikor ráébredt, gyerekei nem érdemlik meg ezt a környezetet. „A fiam most minimalista. Támogatott, amikor úgy döntöttem, elég volt.”Különösen a kisebbik fia – ma már tudatos minimalista – támogatta a változásban. „2019 karácsonyán elment az áram. Nem tudtam elérni a konnektorokat, se a biztosítékot. Napokig ültem a sötétben a kutyámmal. Ez volt a mélypont.”