Rohantak a mentők és a rendőrök – magatehetetlen férfi élete került veszélybe

A rendőrök találtak rá a magatehetetlen állapotban lévő férfira.
Magatehetetlenül feküdt a hóban egy férfi Demecserben, amikor a Kemecsei Rendőrőrs munkatársai lakossági bejelentést követően rátaláltak.
Az 55 éves helybeli férfi ittas állapotban tartott hazafelé, amikor elesett, megütötte magát, és képtelen volt önerejéből felállni. A rendőrök azonnal a segítségére siettek, majd értesítették a mentőket, akik az eséstől megsérült férfit kórházba vitték – írja a police.hu
