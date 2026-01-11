Rohantak a mentők és a rendőrök – magatehetetlen férfi élete került veszélybe

Magatehetetlenül feküdt a hóban egy férfi Demecserben, amikor a Kemecsei Rendőrőrs munkatársai lakossági bejelentést követően rátaláltak.

Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

A rendőrök találtak rá a férfira, aki elesett és csúnyán megütötte magát

Az 55 éves helybeli férfi ittas állapotban tartott hazafelé, amikor elesett, megütötte magát, és képtelen volt önerejéből felállni. A rendőrök azonnal a segítségére siettek, majd értesítették a mentőket, akik az eséstől megsérült férfit kórházba vitték – írja a police.hu



