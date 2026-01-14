Elsőfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat az ónos eső miatt
Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. Citromsárga riasztás van érvényben az ónos eső miatt.
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon. Amennyiben az OMSZ visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be - írja a Katasztrófavédelem.
Az újabb területeket érintő elsőfokú riasztásokról addig EZEN a hivatkozáson elérhető térképről tájékozódhatnak.
