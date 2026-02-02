Ennek a három csillagjegynek február a megújulás hónapja lesz

Teljes megvilágosodás vár ránk. Olyan, amilyet még nem igazán tapasztaltunk. Ez a három csillagjegy teljes átalakuláson megy keresztül.

Ennek a három csillagjegynek február az újjászületést hozza el

Fotó: Unsplash/Illusztráció

Február 2-án ezek a csillagjegyek a változás útjára lépnek

A direktbe forduló Neptunusz feloldja azokat az illúziókat, amelyek eddig torzították az önmagunkról alkotott képet és az érzelmi valóságunkat. Ennek eredménye a tisztánlátás és a mély, belső biztonság érzése.

Ezen a napon három csillagjegy tapasztalhatja meg önmaga egy teljesen új verzióját, miközben hátralépünk, és figyeljük, ahogy az igazság felszínre kerül. Ez a tranzit felszabadít minket a bizonytalanság sötét érzései alól. Erősek és céltudatosak vagyunk ebben az időszakban. Megkönnyebbülünk, hogy végre elengedhetjük azokat a történeteket, amelyekkel magunkat becsaptuk, mert az igazság sokkal szabadabb érzés, mint hazugságban élni.

Rák

Elérkezett az érzelmi igazság ideje!

A Neptunusz direktbe fordulásakor felismered, hogy bizonytalanságod nagy része abból fakadt, hogy túlzottan magadra vetted mások hangulatát és elvárásait.

Az empátia csodálatos tulajdonság, de van árnyoldala is. Ezen a napon rájössz, hogy szükséged van térre. A határok kijelölése az egyetlen módja annak, hogy megőrizd a lelki egyensúlyodat. Miért éreznéd magad bizonytalannak csak azért, mert valaki más így érez?

Másoknak megvan a saját gyógyulási útjuk, de az nem a te utad. Szép dolog az együttérzés, de nem kell magadra venned mások bizonytalanságát. Ennek felismerése előnyt ad, és beléptet egy új, gyógyító korszakba.

Nyilas

Túl sok időt töltöttél azzal, hogy bizonytalannak érzed magad!

A Neptunusz direkt hatására azonban olyan perspektívát kapsz, amely lehetővé teszi, hogy megfigyeld mindezt, ahelyett hogy elnyelne.

Február 2-án ráébredsz, hogy túl sokat adtál oda magadból. Azt hitted, olyanná kell válnod, akire mások felnéznek vagy akivé válni akarnak – ez viszont rendkívül kimerítő gondolkodásmód. Adj magadnak egy kis szünetet. Nem azért vagy itt, hogy mindenkinek megfelelj. Elég, ha önmagadnak megfelelsz.

Ez az a nap, amikor ezt felismered és elengeded. Kilépsz a bizonytalanság állapotából, és belépsz egy új, gyógyító korszakba. Lődd ki azt a nyilat!