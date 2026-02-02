Budapest az európai Hollywood: felkerült a filmtérképre a magyar főváros!

Sztárok az Andrássy úton, Oscar-díjas stábok a várban – mindeközben pedig Sárkányok Kabul felett: Budapest hivatalosan is Európa egyik filmes fővárosa lett! A ScoutAround legfrissebb rangsorában olyan metropoliszokat utasított maga mögé a magyar főváros, mint Párizs vagy éppen Róma. De mi a budapesti titok, amiért Hollywood Budapestre költözött és nálunk költi el a dollármilliókat? Eláruljuk, miért lettünk dobogósok London és Berlin mögött!

Európai Hollywood Budapesten: a magyar főváros panorámája, illetve a Bálna épülete már több szuperprodukcióban is szerepet kapott. Fotó: Dmytro Kormylets / Pexels

Európai Hollywood Budapesten

A ScoutAround top 20-as listája, amelyen Budapest a dobogó harmadik fokáig jutott iparági szempontok alapján kialakított pontrendszer szerint értékelt. Ebben végül

csak a világváros London és a művészparadicsom Berlin tudta megelőzni hazánk ékszerdobozát, miközben Budapest olyan ikonikus helyszíneket utasított maga mögé, mint Prága vagy éppen Párizs.

Íme az európai elit:

London, Egyesült Királyság (92/100 pont) Berlin, Németország (88/100 pont) Budapest, Magyarország (86/100 pont) Prága, Csehország (84/100 pont)

Ezért imádja Hollywood Budapestet

A ScoutAround szakértői nem csak a páratlan panorámát pontozták: Budapest igazi „stúdió-nagyhatalomként” (studio-heavy powerhouse) robbant be az élmezőnybe. Főleg az alábbi szempontok miatt:

Pénztárcabarát luxus: Az elemzés kiemeli a kiváló ár-érték arányt. Itt a filmesek világszínvonalú minőséget kapnak jóval kedvezőbb áron, mint Nyugat-Európában.

Az elemzés kiemeli a kiváló ár-érték arányt. Itt a filmesek világszínvonalú minőséget kapnak jóval kedvezőbb áron, mint Nyugat-Európában. Adókedvezmények: A magyar filmtámogatási rendszer és a vonzó adóvisszatérítési lehetőségek mágnesként vonzzák a legnagyobb produkciókat.

A magyar filmtámogatási rendszer és a vonzó adóvisszatérítési lehetőségek mágnesként vonzzák a legnagyobb produkciókat. Ezerarcú építészet: Fővárosunk az a város, ami bármi tud lenni és volt is már oly’ sok alkalommal. Budapest igazi "kaméleonváros", mert az IMDb adatbázisa szerint különböző évtizedekben eljátszotta már Berlint , Moszkvát , Londont és még Buenos Airest is!

Fővárosunk az a város, ami bármi tud lenni és volt is már oly’ sok alkalommal. igazi "kaméleonváros", mert az IMDb adatbázisa szerint különböző évtizedekben Profi gárda: A helyi stábok tapasztalata és a hatalmas stúdiókomplexumok, mint amilyen a Korda Filmstúdió is biztosítják, hogy a Marvel-moziktól a kosztümös drámákig bármit le tudjanak forgatni Budapesten.

Világsikerű produkciók, amik Budapesten „laktak” Dűne (Dune 1-2): Denis Villeneuve vizuális orgiájának belső jeleneteit szinte teljes egészében az Origo Stúdióban rögzítették. Timothée Chalamet és Zendaya hónapokig nálunk „homokjártak”.

vizuális orgiájának belső jeleneteit szinte teljes egészében az Origo Stúdióban rögzítették. és hónapokig nálunk „homokjártak”. Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049): A futurisztikus Las Vegas-i kaszinó valójában az egykori tévészékház a Szabadság téren, a ködös utcák helyett pedig budapesti stúdiódíszletek között keresgélt válaszokat Ryan Gosling és kapott is később Harrison Fordtól, ám előtte még gyorsan végzett Dave Bautistával.

A futurisztikus Las Vegas-i kaszinó valójában az egykori tévészékház a Szabadság téren, a ködös utcák helyett pedig budapesti stúdiódíszletek között keresgélt válaszokat és kapott is később ám előtte még gyorsan végzett Fekete Özvegy (Black Widow): Scarlett Johansson a Marvel-moziban motoros üldözésbe keveredett az Alkotmány utcában és látványosan verekedett a Keleti pályaudvarnál.

a Marvel-moziban motoros üldözésbe keveredett az Alkotmány utcában és látványosan verekedett a Keleti pályaudvarnál. Mentőexpedíció (The Martian): Matt Damon marsi bázisa a Bálna Budapest épületében kapott helyet (mint a NASA központja), de a Művészetek Palotája (Müpa) is fontos helyszín volt.

marsi bázisa a Bálna Budapest épületében kapott helyet (mint a NASA központja), de a Művészetek Palotája (Müpa) is fontos helyszín volt. Szegény párák (Poor Things): Emma Stone Oscar-díjas alakításának hátterét szintén magyarországi stúdiókban és külső helyszíneken álmodták meg.

Nem csoda tehát, hogy olyan világsztárok bukkannak fel nálunk rendszeresen, mint Will Smith, Charlize Theron vagy éppen a Marvel univerzum hősei – akik azért, mint tudjuk nem biztos, hogy minden esetben egyformán emlékeznek Budapestre... De a nevét lassan megtanulják!