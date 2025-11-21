Sárkányok Kabul felett: végre magyar akcióhősöknek drukkolhatunk!

Már a mozikban van a magyar háborús akciófilm, a Sárkányok Kabul felett. A film alapja igaz történet: a Magyar Honvédség 2021-es “Sámán” hadműveletét dolgozza fel, amelyben a Különleges Műveleti Parancsnokság kötelékében szolgáló magyar katonák 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Kabulból, köztük 57 afgán családot és 180 gyermeket

Jászberényi Gábor, a Sárkányok Kabul felett című film férfi főszereplője akcióban (Fotó: NFI)

A Sárkányok Kabul felett a valós történelmi helyzetet dolgozza fel, fikciós elemekkel kiegészítve, és nem hiányzik a sztoriból egy elképzelt romantikus történetszál sem. A Dyga Zsombor rendezésében készült drámai akciófilm főbb szerepeit Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András alakítják.

Trokán Nóra egy kimenekítendő gyermekkel a filmben (Fotó: NFI)

Trokán Nóra és Ertl Zsombor úgy nyilatkozott, hogy nagyon jó volt ebben a filmben részt venni:

Összezártunk, együtt volt a csapat! Fizikailag megterhelő, de óriási élmény volt, mint egy tábor

- mondta Trokán Nóra a Metropolnak.

A Sárkányok Kabul felett történetét a valóság ihlette: az akcióban részt vevő magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet, a Magyar Honvédség történetének egyik legsikeresebb, legdrámaibb akcióját. A film katonai szakértője Simon Péter ezredes, a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnoksága parancsnoka, aki maga is ott volt Kabulban. Felvetésünkre, hogy a drámai helyzetben hogyan dönt a katona, és hogy a Sámán hadműveletben miért nemcsak a magyar állampolgárokat mentették ki, azt válaszolta:

Háromgyermekes édesapaként minden gyermeket szívszorító bajban látni, senkit nem hagytak hátra, akit csak meg tudtak menteni, mert a katona a legnehezebb körülmények között is elsősorban ember marad.

Az alkotók szándéka szerint a Sárkányok Kabul felett nemcsak egy katartikus jelenetekkel és drámai konfliktusokkal megtűzdelt, izgalmas akciófilm, hanem egy megtörtént eseményeken alapuló, fikciós eseményszálakkal kiegészített, szívbemarkoló történet. Ezt Simon Péter ezredes és katonatársai is megerősítették.

Drámai a helyzet a filmben is. Büszke vagyok a Magyar Honvédség katonáira, gratulálok az őket megformáló színészeknek és a film teljes alkotócsapatának, elképesztő a vizualitása, a zenéje is nagyon el van találva. Örülök, hogy végre nem csak hollywoodi sztároknak, hanem magyar akcióhősöknek drukkolhatok! Szép munka, nekem tetszett.

– árulta el Simon Péter ezredes, a film katonai szakértője.