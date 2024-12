Aggódnak a rajongók! Trokán Nóra sokkoló fotót posztolt

Kétségkívül az egyik legfelkapottabb, legtöbbet foglalkoztatott hazai színésznő Papadimitriu Athina legidősebb lánya. Trokán Nóra ebben az évben sem lazsált, több új bemutatója is volt, forgatott nemzetközi filmben például egyik nagy kedvencével, az élő legenda Johnny Depp-pel is.

Trokán Nóra év végére lebetegedett, jelzett a szervezete (Fotó: mw archív)

Trokán Nóra betegen várja a szilvesztert

Ha éppen nem színpadon van, vagy forgat, vagy a szinkronstúdióban van, akkor hol a saját, hol a rábízott lovakkal foglalkozik, suttogó módszerrel képzi őket a gyönyörű színésznő. Trokán Nóra Instagram oldalán videóban szokta megmutatni követőinek, hol tartanak a képzésben. Azt is közösségi oldalán árulta el, hogy nagyon fontosnak tartja a megelőzést, nem akar lebetegedni, mert az év vége is nagyon sűrű neki.

Egy nap alatt lett tél. Még arra sem hagyott időt, hogy felhozzuk a pincéből a télikabátokat. Most kell csak igazán megtámogatni a szervezetemet, pláne, hogy két napot az őszi kabátokkal próbáltam túlélni. A reggelit amúgy sem hagyom ki soha, mostantól pedig jó energiadúsra tervezem és beveszem mellé a Béresem, amiben 4-féle természetes eredetű növényi kivonat is megtalálható. Ilyen például a gyömbér, ami hozzájárul az immunrendszer támogatásához. Gyere ki a hóra tél! Küzdjünk meg!

– írta pár hete Trokán Nóra színésznő, de úgy látszik még a sok vitamin sem tudta megvédeni. Insta sztoriban tett fel egy fotót, ahol éppen inhalál.

„Még így az utsó kanyarban, köszi 24”

A színésznő fotója láttán megijedtek a rajongók / Fotó: Instagram

Barista tanfolyamra iratkozott be

A színésznő, fotóművész és lovas instruktor Trokán Nóra imád tanulni, na meg a kávét is imádja, így összekötötte a kettőt.

„Lesz nemsokára az otthonunkban egy nagyon profi, legprofibb kávégépünk, egy La Marzocco, mert imádom a kávét – mesélte Instagram oldalán követőink a színésznő. „Ilyen kávégépet igazából csak kávézókban láthat az ember, ezért úgy döntöttem, hogy meg fogom tanulni használni és be fogják nekem bizonyítani, hogy ezt otthon is lehet használni és otthoni használatra is alkalmas, úgyhogy eljöttem egy úgynevezett home barista, vagyis otthoni barista képzésre.”