Védőfelszerelés mentette meg Trokán Nóra életét

Nagyon fontos videó arról, hogy nem kell egy problémás vagy nehezen lovagolható ló ahhoz, hogy komoly baj legyen. Ez itt egy szimpla botlás következménye. Ilyen helyzetekben is életet menthet a kobak és a gerincvédő. Ha teheted, mindig, de terepen MINDIG viselj védőfelszerelést. Régen én is cikinek gondoltam, amíg egyszer egy kobak az én életemet is mentette