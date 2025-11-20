Francia vezérkari főnök: Készüljünk fel a fiaink elvesztésére egy háborúban, el kell ezt fogadnunk
Megdöbbentő beszéd a francia polgármesterek előtt.
Megdöbbentő beszédet mondott Fabien Mandon francia vezérkari főnök a romló nemzetközi helyzetről, a francia polgármesterek évi közgyűlésén. Figyelmeztetett, hogy ahhoz, hogy az ország három-négy éven belül felkészüljön, el kell fogadnia a gyermekek elvesztésének és a gazdasági szenvedés kockázatát. Számít a polgármesterekre, hogy felhívják közösségeik figyelmét a kiélezett helyzetre, elősegítsék a katonai műveleteket és a sorozást.
A vezérkari főnök szerint "a pillanat különösen súlyos", a nemzetközi helyzet "romlik", és az erőviszonyok átalakultak.Véleménye szerint az Egyesült Államok elszakad az európai kontinens biztonságától, hogy Ázsiára összpontosítson. Kína katonai hatalmává vált, amely "a világ legjobb katonai felszerelésével" van felszerelve. Fabien Mandon szerint a Pentagon arra számít, hogy Kína 2027-es tajvani inváziója konfrontációhoz vezetne az Egyesült Államokkal. Az európai kontinensen Oroszország szerinte nem állna meg Ukrajnánál. Készül egy "2030-as konfrontációra országainkkal és a NATO-tagországokkal".
A Szahara mélyen destabilizálódott, és "a terrorista vezetők most Afrikában vannak". A háború az októberi 7-i Izrael elleni támadásokat követően az egész Közel-Keleten elterjedt. Francia repülőgépek Jemen közelében működnek, hogy biztosítsák a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását.
Ami hiányzik belőlünk, az a harci akarat
- mondta drámai hangon.
„A kép nagyon sötét, és azt hiszem, ezt ki kell mondani” – jelentette ki . „Oroszország meg van győződve arról, hogy az európaiak gyengék. Mégis erősek vagyunk. Alapvetően erősebbek, mint Oroszország.” Feltéve persze, hogy „elfogadjuk, hogy egy veszélyeztetett világban élünk, és hogy az erő bevethető”. Franciaország rendelkezik a technikai szakértelemmel ahhoz, hogy „a világ legjobbjait” állítsa elő védelem terén, például drónokat.
„Ami hiányzik, az az akarat, hogy a szenvedés határáig harcoljunk a nemzet védelmében. (...) El kell fogadnunk, hogy elveszítjük gyermekeinket, el kell fogadnunk a gazdasági nehézségeket.” „Ha erre nem vagyunk felkészülve, akkor veszélyben vagyunk. Beszélnünk kell erről a városaitokban és falvaitokban
– mondta Fabien Mandon a polgármestereknek, akik megdöbbenve hallgatták.
A hadseregnek 200 000 katonája van (körülbelül 5 fő önkormányzatonként). Meg akarják duplázni a tartalékosok számát, hogy elérje a 80 000-et. Ebben az összefüggésben „a polgármestereknek alapvető szerepük van” – véli Fabien Mandon, mivel ők a „legjobb kapcsolat” a választópolgáraikkal. „Szükségem van rátok, hogy megosszátok ezt a víziót. Aggodalmakat és kérdéseket fog felvetni.”
Hogyan tovább? A polgármesterek felvehetik a kapcsolatot a védelmi összekötőkkel, a megyei katonai küldöttekkel, valamint az ezredek és haditengerészeti bázisok parancsnokaival, hogy elmagyarázzák a helyzetet választópolgáraiknak - írja a Ripost.
A polgármestereket továbbá arra is felkérik, hogy segítsék elő a katonai személyzet beilleszkedését közösségeikbe (helyek napközi otthonokban, iskolákban, lakásokban stb.). Arra is felkérik őket, hogy tegyék lehetővé a hadsereg által végrehajtandó kiképzéseket és nagyszabású manővereket. „Szükségünk van térre. Kérem, próbáljanak meg pozitívan tekinteni ezekre a tevékenységekre."
A később megkérdezett polgármesterek „meghökkentőnek”, „aggasztónak”, sőt „szorongást keltőnek” találták a beszédet. Joseph Segura, Saint-Laurent-du-Var polgármestere fetette a kérdést: "De hogyan beszéljünk erről a nyilvánossággal? Milyen jogunk van erre? És milyen reakciókra számíthatunk?„
