Francia vezérkari főnök: Készüljünk fel a fiaink elvesztésére egy háborúban, el kell ezt fogadnunk

Megdöbbentő beszédet mondott Fabien Mandon francia vezérkari főnök a romló nemzetközi helyzetről, a francia polgármesterek évi közgyűlésén. Figyelmeztetett, hogy ahhoz, hogy az ország három-négy éven belül felkészüljön, el kell fogadnia a gyermekek elvesztésének és a gazdasági szenvedés kockázatát. Számít a polgármesterekre, hogy felhívják közösségeik figyelmét a kiélezett helyzetre, elősegítsék a katonai műveleteket és a sorozást.

A vezérkari főnök szerint "a pillanat különösen súlyos", a nemzetközi helyzet "romlik", és az erőviszonyok átalakultak.Véleménye szerint az Egyesült Államok elszakad az európai kontinens biztonságától, hogy Ázsiára összpontosítson. Kína katonai hatalmává vált, amely "a világ legjobb katonai felszerelésével" van felszerelve. Fabien Mandon szerint a Pentagon arra számít, hogy Kína 2027-es tajvani inváziója konfrontációhoz vezetne az Egyesült Államokkal. Az európai kontinensen Oroszország szerinte nem állna meg Ukrajnánál. Készül egy "2030-as konfrontációra országainkkal és a NATO-tagországokkal".

A Szahara mélyen destabilizálódott, és "a terrorista vezetők most Afrikában vannak". A háború az októberi 7-i Izrael elleni támadásokat követően az egész Közel-Keleten elterjedt. Francia repülőgépek Jemen közelében működnek, hogy biztosítsák a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását.

Ami hiányzik belőlünk, az a harci akarat

- mondta drámai hangon.

„A kép nagyon sötét, és azt hiszem, ezt ki kell mondani” – jelentette ki . „Oroszország meg van győződve arról, hogy az európaiak gyengék. Mégis erősek vagyunk. Alapvetően erősebbek, mint Oroszország.” Feltéve persze, hogy „elfogadjuk, hogy egy veszélyeztetett világban élünk, és hogy az erő bevethető”. Franciaország rendelkezik a technikai szakértelemmel ahhoz, hogy „a világ legjobbjait” állítsa elő védelem terén, például drónokat.

„Ami hiányzik, az az akarat, hogy a szenvedés határáig harcoljunk a nemzet védelmében. (...) El kell fogadnunk, hogy elveszítjük gyermekeinket, el kell fogadnunk a gazdasági nehézségeket.” „Ha erre nem vagyunk felkészülve, akkor veszélyben vagyunk. Beszélnünk kell erről a városaitokban és falvaitokban

– mondta Fabien Mandon a polgármestereknek, akik megdöbbenve hallgatták.