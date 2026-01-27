Beteljesült a jóslat? Steven Spielberg 13 éve előre látta a filmipar problémáit
Steven Spielberg a történelem egyik legismertebb filmrendezője, azonban úgy tűnik, hogy nem sok reményt fűzött a mozi jövőjéhez. 2013-ban Steven Spielberg egy aggasztó jóslatot tett arról, merre tart a filmipar, és most úgy tűnik, az előrejelzés közelebb áll a valósághoz, mint valaha.
A 79 éves legendás filmesnek valószínűleg nincs túl sok oka a megbánásra egy hihetetlen életút után, amelynek eredményeként vagyona milliárdos nagyságrendű lett. Sokunk gyermekkorát meghatározta a Jurassic park, az Indiana Jones és a Cápa, és talán igazságtalan lenne összehasonlítani a mai filmeket azokkal az időtlen klasszikusokkal, amelyeket Steven Spielberg létrehozott.
Steven Spielberg aggasztó jóslata a filmiparról
Hollywoodban pénzből nincs hiány, azonban ötletekből annál inkább, hiszen a remake-ek (újragondolások) uralják az utóbbi éveket, miközben rendszeresen vitatják, hogy mennyit romlott a CGI minősége annak ellenére, hogy a technológia sokkal fejlettebb.
Steven Spielberg 13 évvel ezelőtt azt jósolta, hogy a filmipar közel áll az összeomláshoz, és arra figyelmeztetett, hogy az árak jelentősen ingadozni fognak, a filmek hosszabb ideig maradnak majd a mozikban, hasonlóan a Broadway modelljéhez.
A Dél-kaliforniai Egyetemen az Interaktív Média Épület hivatalos megnyitójának keretein belül így fogalmazott:
Ez a nagy veszély, és előbb-utóbb összeomlás, vagy egy nagy összeomlás fog bekövetkezni. Lesz egy összeomlás, amikor három-négy, vagy talán fél tucat nagy költségvetésű film zuhan a földre, és ez meg fogja változtatni a paradigmát.
Bizonyára fájdalmas lett volna Spielberg számára azt látni, hogy az Indiana Jones 2023-as epizódja hatalmas bukást szenvedett el, miközben a Marvel is elkövetett néhány hasonló hibát azóta, hogy véget ért a Végjáték.
A mai valóság az, hogy a filmek ritkán maradnak a mozikban két hónapnál tovább, és egyesek egyáltalán nem jutnak el odáig, hiszen a Netflixhez, Amazon Prime-hoz és más streaming szolgáltatásokhoz hasonló platformok miatt a nézők otthon maradnak, ahelyett hogy a helyi moziba mennének.
Ez a másik pont, amelyet Spielberg és a Star Wars megalkotója, George Lucas is megjósolt – számolt be róla a Ladbible.
