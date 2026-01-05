Így reagált Kylie Jenner szexi fotóira Timothée Chalamet

Nem csoda, hogy szerelmes. Timothée Chalamet rengeteg szívet küldött szerelmének, Kylie Jennernek az Instagramon megosztott új képe alá. A rajongók külön-külön is odáig vannak értük, de együtt még inkább szeretik a sztárpárt.

Bomba formában van Kylie Jenner (Fotó: John Shearer/97th Oscars)

Bomba formában van Kylie Jenner

Kylie Jenner szűk, alakját kiemelő ruhában pózol az Instagram-oldalán. Szerelme azonnal kommentelte a képet és narancssárga szíveket sorakoztatott fel a poszt alatt. A több millió lájkot hozó képek alatt csak úgy sorjáznak a dicsérő kommentek.

Annyira jól nézel ki ebben a ruhában

– írta egy kommentelő.

Imádom őket együtt

– utalt egy másik a szerelmespárra.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet 2023 szeptemberében vállalta fel hivatalosan a kapcsolatát .

Kylie Jenner szerelme, Timothée Chalamet az év elején megkapta a 2026-os Critics' Choice- díjat a legjobb színész kategóriában.

az év elején megkapta a 2026-os díjat a legjobb színész kategóriában. Ritka pillanat: Köszönőbeszédében a 30 éves színész nyilvánosan is megemlítette a barátnőjét.

Kylie Jenner új képei láttán pedig nem csodálkozunk a románc sikerességén. Hollywood álompárja tehát még mindig boldog és támogatja egymást.

