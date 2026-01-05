Így reagált Kylie Jenner szexi fotóira Timothée Chalamet
Három éve alkotnak egy párt. Kylie Jenner tudja, mi kell a pasiknak.
Nem csoda, hogy szerelmes. Timothée Chalamet rengeteg szívet küldött szerelmének, Kylie Jennernek az Instagramon megosztott új képe alá. A rajongók külön-külön is odáig vannak értük, de együtt még inkább szeretik a sztárpárt.
Bomba formában van Kylie Jenner
Kylie Jenner szűk, alakját kiemelő ruhában pózol az Instagram-oldalán. Szerelme azonnal kommentelte a képet és narancssárga szíveket sorakoztatott fel a poszt alatt. A több millió lájkot hozó képek alatt csak úgy sorjáznak a dicsérő kommentek.
Annyira jól nézel ki ebben a ruhában
– írta egy kommentelő.
Imádom őket együtt
– utalt egy másik a szerelmespárra.
- Kylie Jenner és Timothée Chalamet 2023 szeptemberében vállalta fel hivatalosan a kapcsolatát .
- Kylie Jenner szerelme, Timothée Chalamet az év elején megkapta a 2026-os Critics’ Choice-díjat a legjobb színész kategóriában.
- Ritka pillanat: Köszönőbeszédében a 30 éves színész nyilvánosan is megemlítette a barátnőjét.
Kylie Jenner új képei láttán pedig nem csodálkozunk a románc sikerességén. Hollywood álompárja tehát még mindig boldog és támogatja egymást.
Kendall Jenner pedig azal hívta fel magára a figyelmet, hogy minden ruhadarabjától megszabadult. A modell egy tengerparti nyaraláson ünnepelte meg a születésnapját még novemberben. A vakáción készített fotókon még a bikinit is levette magáról.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre