Meztelenre vetkőzött Kendall Jenner, csak a homok takarja el idomait

Teljesen ledobott minden ruhadarabot magáról Kendall Jenner. A modell tengerparti nyaraláson ünnepelte meg születésnapját, a vakáción készített fotókon a modell még a bikinit is levette magáról.

Kendall Jenner ruha nélkül is remekül fest Fotó: Getty Images

Meztelenül ünnepel Kendall Jenner

30 éves lett a Kardashian-Jenner család gyönyörű tagja. A modell elképesztő tengerparti vakáción ünnepelte meg a neves alkalmat. Kendall megmutatja követőinek fantasztikus testét. A modell nem fél a 30 éves kortól, az öregedés nem fog ki a vonzó nő külsején.

Kendall Jenner apró bikiniben élvezi egzotikus vakációját, és úgy tűnik, igencsak elemében van. A modell a tengerparton töltött napokat leginkább napozással és pihenéssel tölti, és több fotón is látható, amint alig takaró fürdőruhában mutatja meg tökéletes alakját. Néhány képen még a bikinijétől is megválik, ezzel is bizonyítva, hogy mennyire magabiztos a testével kapcsolatban.

Kendall köztudottan imádja a merész, keveset takaró fürdőruhákat, számára a strandolás a szabadságról és a természetes szépség megéléséről szól. Úgy tűnik, a kevesebb ruha az, amiben igazán jól érzi magát. A Jenner család tagjának kebleit egy fotón egy könyv takarja, egy másikon pedig homok leplezi el a modell melleit.

Kendall nem fogta vissza magát, teljesen meztelenül ült a tengerparton és még szelfit is készített meztelen felsőtestéről. A vakáción ott volt testvére, Kylie Jenner is. Az Instagram-posztban úgy tűnik, a nővérek remekül múlatták az időt, Kendall pedig egy helyszínhez illő, kagylós szülinapi tortával bulizta át az éjszakát.