Karriert váltana Kylie Jenner, énekesnőként próbálja ki magát a milliárdos

Kylie Jenner a családjáról készült amerikai valóságshownak köszönheti hírnevét, amely komoly üzleti lehetőségeket hozott el számára. A fiatal milliárdos jelenleg saját ruhamárka, kozmetikai cég és parfüm márka alapítója és tulajdonosa. Most azonban úgy tűnik, a fiatal üzletasszony a zeneiparba is bele akar kóstolni.

Kylie Jenner énekhangja mindenki elkápráztatott Fotó: Full Picture Agency via AFP

Kylie Jenner énekesnői pályára léphet

A milliárdos hétfőn már ízelítőt adott rajongóinak a közelgő meglepetésből. Kylie és Terror Jr. nevű zenei duó egy új dallal örvendeztette meg a rajongókat. A Fourth Strike című zeneszám pár óra alatt több, mint 100 000 megtekintést kapott, a rajongók imádják az energikus, elektro-pop hangulatú számot.

A zenei duó, tagjai Felix Snow és David "Campa" Benjamin Singer-Vine 2016 óta készítenek együtt dalokat. Pár évvel ezelőtt a rajongók úgy gondolták, hogy a fiatal milliárdos is közreműködik a zenekarban, de akkoriban Kylie tagadta a részvételét.

A pletykák keletkezésének oka az lehetett, hogy 2016-ben Kylie a banda 3 Strikes című dalát használta fel arra, hogy reklámozza a kozmetikai termékeit. Több mint 10 évvel később a milliárdos felelevenítette a régi híreszteléseket és kétségen felül az ő hangja hallható az új dalban.

Kylie csábos hangja és a szexi dalszöveg fülledt hangulatot varázsol. A hallgatók egyetértenek abban, hogy a Jenner család fiatal tagja remek énekesnő lenne, ha komolyan venné az énekesi karriert.

A dal nosztalgikus hangulatot és izgalmat teremtett a rajongók körében. Kylie követői úgy gondolják, hogy a dal után új termékeket dob majd a piacra a kozmetikai márkája, hiszen 10 évvel ezelőtt az eredeti dal egy szájfény reklámban jelent meg.

Ezt az elméletet az is megerősíti, hogy egy másik videó is felkerült a napokban, amely a Glosses Part 2 nevet viseli és régi reklám folytatása - írja a People.