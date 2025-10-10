Bódi Csabi világsztár lesz? Ott éneklik hamarosan a dalait, ahol a legkevésbé számítanánk rá

A hazai mulatós zene egyik legmeghatározóbb családja Dubajba utazik, hogy elkápráztassák a közönséget. Bódi Csabi most exkluzív interjút adott a Metropolnak.

Dubajban fog fellépni Bódi Csabi (Fotó: (Bódi Csabi / Facebook))

Bódi Csabi és családja legnépszerűbb magyarokként Dubajban lépnek fel

Nagy izgalommal készülünk a dubaji koncertre. Nem egy megszokott környezetben, országban és nem Európában fogunk fellépni. Nem csak magyarok lesznek, hanem helyi lakosok, arabok és angolul beszélő külföldiek is. Nehéz összeállítani a repertoárt, de az biztos, hogy bulis, vidám zenéket fogunk vinni, illetve lesznek olyan dalok is, amiket nem szoktunk soha énekelni, például a nagyon magyaros zenéink, mint a Nád a házam teteje. De természetesen a Bódi slágerek is lesznek, hiszen azok nélkül nem lehet koncert

– mesélte a zenész lapunknak

Bódi Guszti koncert Dubajban – ilyen még nem volt!

A család hétszáz zenével készül a fellépésre, köztük új zenékkel, amelyek Dubajban lesznek először hallhatók. Az idei év a nagy visszatérések időszaka a Bódi családnak. Csabi három új klippel készül, míg édesapja öt új muzsika kiadásán dolgozik. Csabi először mesélt legújabb zenéikről:

Kijelenthetem, hogy ez még sehol nem szólt. Bódi Margó-Nótár Mary duett is érkezik novemberben! Ez a legnagyobb dobásunk

– mesélte Csabi, majd hozzátette, hogy ő édesapjával, Bódi Gusztival fog közreműködni az új dalokban.

Bódi Csabi adományokat gyűjt

A mulatós család idén már több veszteséget is elszenvedett, Csabi most elmesélte, hogyan tudtak túljutni a fájdalmakon:

Mindig vigasztal minket, hogy sokszor elmegyünk jótékonykodni olyan emberekhez, akik sokkal rosszabb körülmények között élnek. Mi egészségesek vagyunk, de vannak olyanok, akik betegségekkel küzdenek. Történnek tragédiák, de legalább egészségesek vagyunk és ez erőt ad

– fejtette ki a zenész, aki rendszeresen jár adományozni, és másokat is erre buzdít: „Múlt héten voltam a füzesabonyi önkéntes tűzoltóknál, akik nem kapnak pénzt a munkájukért. Elmentem nekik gyűjteni. Januárban Veresegyházán gyerekeknek fogunk pénzt gyűjteni. Ezek lelkileg rendbe rakják az embert. Jó érzés adni."