Ennyi, itt a vége! Drámai bejelentést tett Kendall Jenner

Kendall Jenner kislány kora óta a reflektorfényben tündököl, azonban nyugodt életre vágyik.
A 29 éves szupermodell bejelentette, hogy tervei szerint felhagy nagy hatalmú modellkarrierjével, és végleg kilép a reflektorfényből. Helyette inkább arra szeretne összpontosítani, amihez igazán szenvedélyesen kötődik: az otthonok tervezésére.
A „Kardashianék” sztárja a nyilvánosság előtt nőtt fel: mindössze 11 éves volt, amikor először feltűnt családja valóságshow-jában, a Keeping Up With The Kardashians-ben. Később a Kardashian–Jenner család egy hatalmas értékű megállapodást kötött a Hulúval, hogy folytassák a sorozatot, de a kifutó sztárja most a Vogue magazinnak bevallotta, hogy a műsor soha nem tartozott a „kedvencei közé” - olvasható a Page Six cikkében.
„Esküszöm Istenre, abbahagyok mindent, és csak házakat fogok tervezni. Nem viccelek” – mondta Jenner hétfőn a lapnak adott interjújában, ahol barátnője és kolléganője, Gigi Hadid is mellette ült.
Imádom a Los Angeles-i otthonomat, de nagyon szeretem az egyszerű életet is. Szeretek reggelente felkelni, felvenni egy fürdőruhát vagy tréningnadrágot, smink nélkül, és szabadon élni a napomat.
Hozzátette:
„Sokat gondolkodom a jövőn, de próbálom nem túlságosan megtervezni, pedig tudjátok, én alapvetően tervezős típus vagyok.”
Jenner elmagyarázta, hogy valójában otthonülő típus, és imádja azt az érzést, amikor „normálisnak érezheti magát” azokban a napokban, amikor nem luxusmárkák kifutóján vonul.
Imádok lóversenyre menni, és pont úgy öltözni, mint mindenki más: rajtam a sisakom, a napszemüvegem és az egyenruhám, és teljesen más néven versenyezhetek
– mondta.
A címlaplány 2007-ben mutatkozott be először a képernyőn, majd az évek során elérte, hogy a világ legjobban fizetett modellje legyen. Jenner tavaly augusztusban Emma Chamberlain influenszer „Anything Goes” című podcastjében idézte fel a család hírnevének korai napjait.
„Mi még iskolába jártunk. Amíg csak tudtunk, iskolába jártunk. A 11. és a 12. osztálytól kezdve már magántanuló voltam” – emlékezett vissza, majd megjegyezte:
Szóval annak ellenére, hogy otthon TV-műsorunk volt, egész nap rendes iskolába jártunk, és megmaradtak a barátaink, akiket még a show előtt szereztünk.
Jenner bevallotta, hogy nem mindig volt könnyű eset, de az akkori helyzet mégis viszonylag normálisnak tűnt.
„Összességében nagyon hálás vagyok, mert sokkal rosszabb is lehetett volna” – folytatta.
Szerintem Kylie és én egy dolgot biztosan megkaptunk: sok stabilitást, rengeteg szeretetet, egy fantasztikus támogató hátteret és igazán jó barátokat. Az is sokat számított, hogy voltak idősebb testvéreink, akiket láthattunk előttünk dolgokat megélni, és ezáltal utat mutattak nekünk
– tette hozzá.
