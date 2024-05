Kendall Jenner azt hitte, mostanra már anya lesz, őszintén vallott a címlaplány

Kendall Jenner, aki nemrég ünnepelte a 28. születésnapját, a Vogue magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogy azelőtt úgy gondolta, ilyen korára már anya lesz, de ez nem így történt.

Fotó: Pexels

A modell elárulta, hogy érzi magát most, amikor híres testvérei, Kourtney, Kim és Khloe Kardashian, valamint Kylie Jenner már mindannyian gyermeket nevelnek, méghozzá összesen 13-at.

Szeretem kissé elvonatkoztatni magam tőlük, de egy nap valószínűleg eljutok majd oda én is

– mondta Kendall, hozzátéve, hogy vannak napok, amikor csodálattal tekint testvéreire, és úgy érzi, hogy az ő életük valami különleges.

A családalapítás az őt tervei között is szerepel, de úgy érzi, még mindig fiatal, és élvezheti a gyerekek nélküli szabadságát. Ráadásul jelenleg nincs párkapcsolata, hiszen nemrég szakított Bad Bunnyval.

Nagyon fontosak nekem a kapcsolatok, és alig várom, hogy egy nap együtt élhessek valakivel, gyerekeink legyenek, családot alapítsunk

– fogalmazott a címlaplány.

A család életében azonban nem csak örömteli események történnek. A Kardashian-Jenner klán matriarchája, Kris Jenner egészségügyi problémákkal szembesült, ugyanis egy kisebb daganatot fedeztek fel a szervezetében. Ezt a hírt a The Kardashians sorozat egyik új részének előzetesében jelentette be, ahol őszintén beszél lányának, Kylie Jennernek a diagnózisról is.

A család további tagjai is megosztották saját kihívásaikat. Kourtney Kardashian például egy sürgősségi, életmentő magzati műtéten esett át, mielőtt 2023-ban megszületett legkisebb fia, Rocky. Az operáció félelmetes volt számára, különösen mivel korábbi terhességei zökkenőmentesek voltak. Szerencsére a műtét jól sikerült, az anyuka és kisbabája is jól van.