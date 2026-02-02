Dupla lakbér, tripla rezsi, nulla eredmény - így működik a bérlakásfejlesztés a 18. kerületben

A 18. kerületben közel kétmilliárd forintnyi állami és uniós forrás érkezett a Fáy projekt keretében az önkormányzati bérlakások korszerűsítésére. A cél az volt, hogy a lakások komfortosabbak és energiahatékonyabbak legyenek, de nem sikerült.

A 18.kerületben a lakók fáznak az önkormányzati lakásokban Fotó: illusztráció, Valeriia Lukashova / 123RF

A problémára Kádár Tibor, a Fidesz–KDNP 18. kerületi önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet egy helyszíni Facebook-videóban, amelyet az Üllői út 317. szám alatti önkormányzati bérház előtt rögzített.

A Fáy projekt egyik célja az volt, hogy az önkormányzati bérlakásokat komfortosabbá tegyük, a másik pedig az, hogy energia-hatékonyabbá. A mögöttem található épületben ez láthatóan nem sikerült. Részben kivitelezési, részben pedig tervezési hiba miatt, amelyekben a városgazda és az önkormányzat felelőssége megkerülhetetlen.

- fogalmazott a képviselő.

Az épületben 14 önkormányzati tulajdonú bérlakás található, és Kádár Tibor szerint csak erre az egy házra mintegy 400 millió forintot költöttek el a projekt keretében.

A lakók szerint azonban a drága beruházás ellenére mindennapi problémákkal küzdenek. Az egyik bérlő így panaszkodott:

Mi ebből kapjuk a meleg vizet, ebből kapjuk a fűtést. Mint látod, a két szoba hűvös. Rá kell fűteni, mert ami van fűtésünk, az mellett megfagynánk.

A képviselő szerint a gondot az okozza, hogy a lakásokba kisebb teljesítményű gázkazánokat szereltek fel, amelyek egyszerre nem képesek megfelelően biztosítani sem a fűtést, sem a meleg vizet.

A projekt célja az volt, hogy a rezsiköltség alacsonyabb legyen. Ennek ellenére alacsony teljesítményű kazánokat tettek fel, amelyek ebben a hidegben nem tudják kifűteni a lakásokat

– magyarázta Kádár.

A mindennapokban ez komoly kényelmetlenséget okoz.

A fürdőben a meleg víz úgy van, hogy egyszerre ketten nem tudunk lezuhanyozni. Ha a párom lefürdik, nekem már csak langyos víz marad, a végén hideg vízben tusolnék

-ecsetelte a problémát a lakó.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a lakók szerint nemcsak hogy nem csökkentek a költségeik, hanem éppen ellenkezőleg.

A 18. kerületben a lakbér is nőtt

Az itt élők nemhogy kevesebbet fizetnek rezsire, hanem két-háromszoros gázszámlákat kapnak. Minderre rájön, hogy az önkormányzat a duplájára emelte a lakbért

– mondta Kádár Tibor.