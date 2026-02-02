Gázolt a vonat Rákospalotán, kivonultak a tűzoltók és a mentősök
A tűzoltók segítenek a szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra. A Harsányi Kálmán utcánál történt meg a baj.
Elgázolt egy embert a vonat Budapest XV. kerületében, a Harsányi Kálmán utcánál, a Töltés utcai vasúti átjáróban. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek a rajta utazóknak átszállni az értük küldött mentesítő járatra. A helyszínen vannak az újpesti önkéntes tűzoltók és a mentők is - írja a Katasztrófavédelem.
