Rémálom az M5-ösön, árokban mentették az autós életét, ezt mondták a szemtanúk – Fotók

Mentősök, tűzoltók és rendőrök rohantak az M5-ös autópálya ócsai szakaszára, a 31-es kilométerhez. Elsődleges információk szerint egy kocsi egy darabig nyugodtan haladt az autópályán, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd a pályát szegélyező árokba csapódott. A Metropol úgy tudja, hogy az autóban többen utaztak, akik közül csodával határos módon mindenki túlélte a balesetet, de egyikük életét az autópálya mellett, az árokban kellett megmenteni.

A sérült életét az árokban próbálták menteni az M5-ösön, később egy pokróccal takarták el

Fotó: Metropol

Drámai baleset az M5-ösön: árokban mentették a sérült életét

Bár szerencsére a többi autó elkerülte a balesetet, senki nem rohant bele a csúszós úton sodródó kocsiba, de a balesetező jármű eleje csúnyán összeroncsolódott.

Lesodródott az útról egy személyautó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Ócsa közelében, a 31-es kilométerszelvénynél. A balesethez a dabasi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kocsi csúnyán összetört. Egyelőre nem tudni, miért sodródott le az útról Fotó: Metropol

A baleset után hatalmas dugó alakult ki, az autósok lépésben haladtak, eközben többen is látták a baleset utáni mentést:

Szerintem orral előre állhatott bele az árokba, az eleje volt összetörve. Két mentő is állt a baleseti helyszínnél, valakit pedig lehet, hogy újraélesztettek

– mesélte egy arra haladó autós. Úgy tudjuk, hogy a történteknek több sérültje is volt, négy embert láttak el a kiérkező mentősök. Egyikük azonban súlyosan, életveszélyesen megsérült, az ő életéért harcoltak a helyszínen.

Végül mentőhelikopter érkezett a sérültért Fotó: Metropol

Úgy tudjuk, hogy az illetőt először kiemelték a roncsból, majd ott, az árok mellett kezdték el stabilizálni. Információink szerint egy idő után egy vastag pokrócot is szereztek, azzal próbálták eltakarni az illetéktelen szemek elől az életmentés pillanatait. A sérült állapota valóban súlyos lehetett, a szemtanúk ugyanis később elmondták, hogy hamarosan mentőhelikopter is landolt a sorakozó kocsisor előtt.

Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az esetet.