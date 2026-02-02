Oroszlán Hold: Ez a csillagjegy pénzügyi sikerességét köszönheti neki
Az Oroszlán Hold hatása még mindig érvényes. Vajon melyik csillagjegyre milyen hatással van?
Konfliktusok, lehetőségek, pénzügyi szerencse? Ez mind várhat rád az Oroszlán Hold hatására, attól függ, mi a csillagjegyed.
Pénz áll a házhoz ennél a csillagjegynél
Kos
Hétfőn még az Oroszlán jegyében jár a Hold, ami önben is felerősíti a rivalizálásra, versengésre való hajlamot. Addig nincs gond, amíg ezt a megfelelő helyen éli ki, de ha hazaviszi, és otthon is kardinális kérdést csinál abból, hogy ki irányít, abból könnyen feszültség alakulhat ki.
Ha van valami, amit félbehagyott vagy abbahagyott – akár önhibáján kívül –, és mostanában egyre gyakrabban felbukkan a gondolataiban, érdemes újra felvennie a fonalat. Tekintse át, mi az, ami már megvalósult, és mi az, ami még ön előtt áll. Az Oroszlán Hold nagy hajtóerőt ad mindenhez.
Ikrek
Az Oroszlán Hold önben is felébreszti a kreativitást és az erőt, így minden sikeres lehet, amit ma napirendre tűz. Ez természetesen a pénzügyekre is igaz lehet, de ha egy kapcsolatba fektet energiát azzal, hogy pozitív hozzáállásával segíti a másikat, az is sokszorosan megtérülhet.
Rák
Hétfőn egy ügyben elsőre jelentéktelennek tűnő, mégis lényeges részletek kerülhetnek napvilágra, amelyek megváltoztathatják az álláspontját. Emiatt halaszthatatlan teendői is adódhatnak. Ne várjon túl sokáig, cselekedjen!
Oroszlán
Hiába hétfő, tele van erővel és lendülettel, ugyanakkor nehezére eshet megtartani az egyensúlyt. Érdemes figyelnie arra is, hogy egy kérdésben hajlamos lehet lerohanni a másikat. Akkor is tud győzni, ha egy kicsit finomabban közelít.
Szűz
Most csúcson van az intuíciója, amelyet logikus érvekkel megtámogatva szinte legyőzhetetlenné válik. Kiváló érzékkel tapint rá arra, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációk. Érdemes ma fontos kérdéseket átbeszélni. Ugyanakkor nehezére eshet a kompromisszum, pedig arra is szükség lesz.
Mérleg
Ma valaki kifejezetten agresszívan viselkedik a környezetében, amit nehezen visel el. A legjobb lenne elkerülni az egész helyzetet, de ha muszáj együttműködnie az illetővel, most ne próbálja meggyőzni – úgyis hajthatatlan lesz.
Skorpió
Ha hétfőn konfliktushelyzetbe kerül, elsőre a legjobb megoldásnak azt tarthatja, hogy faképnél hagyja a másikat. Lehet azonban, hogy ez nem a legokosabb döntés. Most ott és akkor kell valamilyen konstruktív lépést tennie a helyzet megoldásáért.
Nyilas
Hétfőn egy probléma megoldása során kimeríti az összes ismert módszert, és olyasmivel kellene próbálkoznia, amivel még soha nem volt dolga. Próbáljon meg nyitottan gondolkodni, és ne vessen el egyetlen lehetőséget sem csak azért, mert elsőre túl meredeknek tűnik.
Bak
Hétfőn úrrá lehet önön az érzés, hogy mindenáron győzni akar. Szembekerülhet azonban valakivel, aki meglepően agresszívan reagál erre. Ne engedje, hogy kizökkentsék. Az észérvekkel most sokkal többre mehet.
Vízöntő
Hétfőn olyan helyről kaphat érdekes ajánlatot vagy információt, ahonnan korábban mindig megbízható hírek érkeztek. Ennek ellenére a megérzése azt súghatja, hogy valami nincs teljesen rendben. Érdemes hallgatnia erre, mert az intuíciója általában nagyon jól működik.
Halak
Hétfőn nem lesz egyszerű napja, mégis győztesen kerülhet ki belőle. Sok konfliktus lehet a környezetében, és megpróbálhatják belerángatni ezekbe. Jól teszi, ha nem hagyja magát, hanem világosan meghúzza a határokat.
