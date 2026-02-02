Konfliktusok, lehetőségek, pénzügyi szerencse? Ez mind várhat rád az Oroszlán Hold hatására, attól függ, mi a csillagjegyed.

Oroszlán Hold: Ez a csillagjegy pénzügyi sikerességét köszönheti neki. Fotó: Freepik

Pénz áll a házhoz ennél a csillagjegynél

Kos

Hétfőn még az Oroszlán jegyében jár a Hold, ami önben is felerősíti a rivalizálásra, versengésre való hajlamot. Addig nincs gond, amíg ezt a megfelelő helyen éli ki, de ha hazaviszi, és otthon is kardinális kérdést csinál abból, hogy ki irányít, abból könnyen feszültség alakulhat ki.

Bika

Ha van valami, amit félbehagyott vagy abbahagyott – akár önhibáján kívül –, és mostanában egyre gyakrabban felbukkan a gondolataiban, érdemes újra felvennie a fonalat. Tekintse át, mi az, ami már megvalósult, és mi az, ami még ön előtt áll. Az Oroszlán Hold nagy hajtóerőt ad mindenhez.

Ikrek

Az Oroszlán Hold önben is felébreszti a kreativitást és az erőt, így minden sikeres lehet, amit ma napirendre tűz. Ez természetesen a pénzügyekre is igaz lehet, de ha egy kapcsolatba fektet energiát azzal, hogy pozitív hozzáállásával segíti a másikat, az is sokszorosan megtérülhet.

Rák

Hétfőn egy ügyben elsőre jelentéktelennek tűnő, mégis lényeges részletek kerülhetnek napvilágra, amelyek megváltoztathatják az álláspontját. Emiatt halaszthatatlan teendői is adódhatnak. Ne várjon túl sokáig, cselekedjen!

Oroszlán

Hiába hétfő, tele van erővel és lendülettel, ugyanakkor nehezére eshet megtartani az egyensúlyt. Érdemes figyelnie arra is, hogy egy kérdésben hajlamos lehet lerohanni a másikat. Akkor is tud győzni, ha egy kicsit finomabban közelít.

Szűz

Most csúcson van az intuíciója, amelyet logikus érvekkel megtámogatva szinte legyőzhetetlenné válik. Kiváló érzékkel tapint rá arra, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációk. Érdemes ma fontos kérdéseket átbeszélni. Ugyanakkor nehezére eshet a kompromisszum, pedig arra is szükség lesz.

Mérleg

Ma valaki kifejezetten agresszívan viselkedik a környezetében, amit nehezen visel el. A legjobb lenne elkerülni az egész helyzetet, de ha muszáj együttműködnie az illetővel, most ne próbálja meggyőzni – úgyis hajthatatlan lesz.