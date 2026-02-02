Beakadt a hátizsák, nem élte túl a 22 éves fiatal

Egy ausztrál nő tragikus mód szörnyet halt egy síközpontban Japán külső részén. A 22 éves Brooke Day január 30-án reggel snowboardozott, a Nagano prefektúrában található Otari városában lévő Tsugaike Mountain Resort síterepen, amikor a sífelvonón a levegőben fennakadt.

Le akart szállni a felvonóról, szörnyet halt a nő

Úgy tudni, hogy a hátizsákján lévő derékövének a csatja beakadt a felvonószékbe, ami miatt a felvonóról való leszállás után, megcsúszott a hóban. Egy alkalmazott megnyomta a vészjelző gombot és leállította a felvonót. Brooke szívrohamot kapott, majd kórházba szállítása után halottnak nyilvánították. A sífelvonó üzemeltetője megerősítette, hogy az utas által, a felvonóra felvitt hátizsák egyik csatja akadt be a felvonó kocsijába.

Mivel a mellkasheveder be volt kötve, a hátizsák a testhez rögzítve maradt

„A felvonó elhagyása után az ügyfél a hátizsákkal együtt elsodródott. Ezt követően a személyzet megnyomta a stop gombot, hogy leállítsa a felvonót. Azonnali mentési munkálatokat hajtottak végre, és az ügyfelet mentőautóval szállították el.”

A nő recepciósként dolgozott egy fizikoterápiás klinikán, Hakubában, nem messze a síközponttól. Az ausztrál külügyi és kereskedelmi minisztérium megerősítette a halálhírt és közölték, hogy konzuli segítséget nyújtanak a családnak. Az adatvédelmi kötelezettségeik miatt egyéb információkkal nem szolgáltak.

A vállalat és a síközpont közösen kértek bocsánatot és vizsgálatot indítottak az ügyben.