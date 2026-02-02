Beakadt a hátizsák, nem élte túl a 22 éves fiatal
Snowboardozni ment oda. A nő szörnyet halt, mikor le akart szállni a felvonóról.
Egy ausztrál nő tragikus mód szörnyet halt egy síközpontban Japán külső részén. A 22 éves Brooke Day január 30-án reggel snowboardozott, a Nagano prefektúrában található Otari városában lévő Tsugaike Mountain Resort síterepen, amikor a sífelvonón a levegőben fennakadt.
Le akart szállni a felvonóról, szörnyet halt a nő
Úgy tudni, hogy a hátizsákján lévő derékövének a csatja beakadt a felvonószékbe, ami miatt a felvonóról való leszállás után, megcsúszott a hóban. Egy alkalmazott megnyomta a vészjelző gombot és leállította a felvonót. Brooke szívrohamot kapott, majd kórházba szállítása után halottnak nyilvánították. A sífelvonó üzemeltetője megerősítette, hogy az utas által, a felvonóra felvitt hátizsák egyik csatja akadt be a felvonó kocsijába.
Mivel a mellkasheveder be volt kötve, a hátizsák a testhez rögzítve maradt
– idézi a vállalat közleményét a Mirror. Majd így folytatták:
„A felvonó elhagyása után az ügyfél a hátizsákkal együtt elsodródott. Ezt követően a személyzet megnyomta a stop gombot, hogy leállítsa a felvonót. Azonnali mentési munkálatokat hajtottak végre, és az ügyfelet mentőautóval szállították el.”
A nő recepciósként dolgozott egy fizikoterápiás klinikán, Hakubában, nem messze a síközponttól. Az ausztrál külügyi és kereskedelmi minisztérium megerősítette a halálhírt és közölték, hogy konzuli segítséget nyújtanak a családnak. Az adatvédelmi kötelezettségeik miatt egyéb információkkal nem szolgáltak.
A vállalat és a síközpont közösen kértek bocsánatot és vizsgálatot indítottak az ügyben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre