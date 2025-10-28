"Húzta a fejszét maga után" - Sikoly-maszkos rém riogat Salgótarjánban

Hamarosan ránk köszönt a rémisztgetés, a horror és a borzongás ünnepe, a halloween. Bár sokan előre készülnek egy-egy ijesztő jelmezzel vagy maszkkal, az, ami a minap Salgótarjánban történt, jóval túlmutat egy vicces, ünnepi tréfán. Vasárnap (október 26.) kora reggel ugyanis több helyi autós is olyan döbbenetes eseményről számolt be, ami még egy horrorfilmben is erős lenne: az utcákat egy Sikoly-maszkot viselő, fekete köpenyes, kapucnis rém rótta, méghozzá egy maga után vonszolt fejszével, amivel olykor az autósokra rontott.

A Sikoly-maszkos rém kötélen húzta maga után a fejszét, több autóst is halálra rémített / Fotó: Pexels (illusztráció)

Fejszével riogatta az autósokat a Sikoly-maszkos rém

A legtöbb sofőr és gyalogos még éppen hogy csak felkelt, amikor szembesült a hátborzongató fantommal. Sokan először azt hitték, csupán egy ízléstelen viccről és egy mutatványosboltban is beszerezhető baltáról van szó, hamarosan viszont kiderült, hogy tévedtek: a rém fejszéje nagyon is valódi volt, ahogyan az események is. A Sikoly-maszkos alak ugyanis több autós elé kilépett, akik előtt a baltát fenyegetően emelgette és lengette. A Metropolnak most egy helyi asszony mesélt a rémisztő találkozásról. Ő hajnali hat óra után kocsikázott, amikor a fantom egyszer csak elé toppant.

Vasárnap reggel, hat óra tíz perc körül mentem el mellette. Amikor észrevett, határozottan jött felém. Próbáltam az autóval elkerülni. Fekete köpeny volt rajta, kapucnival és Sikoly-maszk. A baltát rövid kötélen húzta maga után. Elég félelmetes volt

- mondta el lapunknak egy arra autózó asszony. Egy másik nő kísértetiesen hasonló esetről számolt be a Metropolnak:

Egy vékony testalkatú, középmagas személy, egy sikoly maszkkal az arcát eltakarva, fekete kapucnis köpenyben, fejszét húzva maga után Kazár főutcáján ballagott Salgótarján irányába az úttesten, hat óra ötven perckor

- sorolta lapunknak egy másik autós. Amit azonban a Sikoly-maszkos rém művelt, attól bárkinek megfagyott volna a vér az ereiben.

Amint közelebb értem hozzá az autómmal, az úttest közepéig kijött és fenyegetően próbálta emelni a kezében lévő fejszét, de akkorra már nagy ívben ki tudtam kerülni, mert szerencsére a szembejövő sávban nem jött jármű. A mögöttem jövő autó is ugyanúgy kikerülte

- mondta. Úgy tudjuk, nem csupán a két asszony, hanem legalább több tucat környékbeli futott össze a horrorfilmek főszereplőjével: volt, akit az utcán fenyegetett, a legtöbben mégis sofőrként találkoztak vele, végül pedig már a zsarukat is riadóztatták. A Metropol az üggyel kapcsolatban felkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik szűkszavúan csak annyit mondtak: az ügyben nyomoznak.

Az ügy körülményeit a rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja

- mondta el a Metropolnak Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Bár ezt nem erősítették meg, úgy értesültünk, hogy a még aznap lecsaptak az illetőre.