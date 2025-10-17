RETRO RÁDIÓ

Puzsér üzlettársának, baloldali céghálónak és a Tiszához köthető cégnek is jutott pénz - így vált közpénzszivattyúvá a Budapest Brand

Baloldali kötődésű cégek és kampányguruk kaptak megbízásokat, mindeközben a közbeszerzést megspórolták. A Budapest Brand átvizsgálása után a bizottság arra jutott: akár semmissé is nyilváníthatóak bizonyos szerződések. Olyanok, amelyekkel szemmel jól láthatóan folytak el pénzek Budapest kasszájából.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 05:00
A Budapest Brand -et több hónapon keresztül vizsgálta egy  bizottság.  A vizsgálat nyilvánosságra hozatala után robbant a bomba, ugyanis kiderült: a főváros saját cégein keresztül szivároghatott el Budapest pénze. A  Budapest Brand Zrt.-nél sorra bukkantak fel baloldali politikai körökhöz köthető cégek és gyanús tanácsadói szerződések. Reklámcég, kutatóintézet, kampányfőnök: mind kaptak a fővárosi tortából, ők szivattyúzták ki a pénzt a saját cégeken keresztül. Eközben a Karácsony Gergely vezette Budapesten a közterületeken katasztrofális a helyzet.

A Budapest Brand szívesen szórta a pénzt - a barátoknak
A jelentés szerint nem is annyira „kivéreztetik” Budapestet, mint inkább házon belül engedik elfolyni a pénzt. A fővárosi tulajdonú cégek – köztük a Budapest Brand – a kelleténél sokkal több támogatást kapnak, majd a fölösleg tanácsadások, szolgáltatások és prémiumok formájában tűnik el a pénz. A bizottság most leírta azt, amit a Fidesz-frakció évek óta állít: a város kasszáját átláthatatlan szerződések szívják le.

A Budapest Brand emberei nagyon szeretik a barátaikat, és saját magukat

A Budapest Brand neve alatt több olyan vállalkozás is felbukkan, amelyek nyíltan vagy burkoltan politikai kapcsolatokkal rendelkeznek. A Demokratikus Koalícióhoz köthető Crevocorp Kft. például több tízmilliós reklám- és dekorációs megbízásokat kapott, miközben ugyanaz a cég korábban dolgozott a DK-nak, valamint több baloldali önkormányzatnak is. A vállalkozás székhelye Budapesten van, és reklámügynöki tevékenységet folytat, legutóbbi pénzügyi beszámolója szerint 110 milliós bevételt ért el, de a nyeresége alig kétmillió forint volt.

Nem maradt ki a sorból a Medián és a 21 Kutatóközpont Kft. sem, amelyek közel 15 millió forintért végeztek közvélemény-kutatásokat a főváros megbízásából. Mindkét intézet gyakori szereplője a politikai kampányoknak, és rendszeresen publikálnak olyan adatokat, amelyek a baloldali pártok „szárnyalását” mutatják.

A 21 Kutatóközpont legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt magasan vezet a kormánypártok előtt, miközben a kutatócég vezetője korábban elismerte, hogy olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

A vizsgálatban megjelenik még Zaránd Péter, korábbi momentumos kampányguru is, aki Puzsér Róbert és Márki-Zay Péter mellett is dolgozott. Jelenleg Puzsér üzlettársa az Inga kávézóban. Ő 5,4 millió forintos megbízást kapott a Budapest Brandtől tanácsadói feladatokra.

A közbeszerzési törvény szerint az ilyen, egymáshoz hasonló jellegű szerződéseket össze kellett volna számítani, és közbeszerzést kiírni,  ez azonban elmaradt. A szakértők szerint ezzel valószínűleg jogsértés történt, ami akár a szerződések semmisségét is eredményezheti, a már kifizetett pénzeket pedig vissza lehet követelni. 

Külön érdekesség, hogy a Budapest Brand 2024-ben is folytatta a Crevocorppal való együttműködést: dekorációs, nyomtatási és szállítási munkákra csak abban az évben közel 32 millió forintot fizettek ki nekik. A cég korábban együtt dolgozott 

  • Bajnai Gordon köreihez tartozó DatAdat-csoporttal is, 
  • és több baloldali kampányban is feltűnt, például a lakógyűlés lebonyolításánál.

A vizsgálóbizottság  megállapításai szerint  tehát a „főváros kivéreztetése” nem a kormány által elvont források miatt történik, hanem a saját cégek pénzszivattyú rendszere miatt. A dokumentum megállapítja ugyanakkor azt is , hogy a Budapest Brand szerződései nemcsak drágák, hanem sokszor feleslegesek és indokolatlanul ismétlődők.

A bizottság javasolja, hogy az ügyet a Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálja ki, és ha bebizonyosodik a szabályszegés, a szerződések semmisek lehetnek, a kifizetett pénz pedig visszakérhető.

A budapestieknek, akik eddig bevették, hogy a kormány vonja el a pénzt a fővárostól, most kinyílhat a szemük, ugyanis rengeteg bizonyíték van arra, hogy Karácsony szorgosan csapolja a kasszát. 

A legfontosabb kérdés persze az, hogy ha ennél a viszonylag kis cégeknél, mint a Budapest Brand ez van, mi lehet a többi önkormányzati cégnél?

 

