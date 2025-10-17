Puzsér üzlettársának, baloldali céghálónak és a Tiszához köthető cégnek is jutott pénz - így vált közpénzszivattyúvá a Budapest Brand

A Budapest Brand -et több hónapon keresztül vizsgálta egy bizottság. A vizsgálat nyilvánosságra hozatala után robbant a bomba, ugyanis kiderült: a főváros saját cégein keresztül szivároghatott el Budapest pénze. A Budapest Brand Zrt.-nél sorra bukkantak fel baloldali politikai körökhöz köthető cégek és gyanús tanácsadói szerződések. Reklámcég, kutatóintézet, kampányfőnök: mind kaptak a fővárosi tortából, ők szivattyúzták ki a pénzt a saját cégeken keresztül. Eközben a Karácsony Gergely vezette Budapesten a közterületeken katasztrofális a helyzet.

A Budapest Brand szívesen szórta a pénzt - a barátoknak (illusztráció)

Fotó: Metropol

A jelentés szerint nem is annyira „kivéreztetik” Budapestet, mint inkább házon belül engedik elfolyni a pénzt. A fővárosi tulajdonú cégek – köztük a Budapest Brand – a kelleténél sokkal több támogatást kapnak, majd a fölösleg tanácsadások, szolgáltatások és prémiumok formájában tűnik el a pénz. A bizottság most leírta azt, amit a Fidesz-frakció évek óta állít: a város kasszáját átláthatatlan szerződések szívják le.

A Budapest Brand emberei nagyon szeretik a barátaikat, és saját magukat

A Budapest Brand neve alatt több olyan vállalkozás is felbukkan, amelyek nyíltan vagy burkoltan politikai kapcsolatokkal rendelkeznek. A Demokratikus Koalícióhoz köthető Crevocorp Kft. például több tízmilliós reklám- és dekorációs megbízásokat kapott, miközben ugyanaz a cég korábban dolgozott a DK-nak, valamint több baloldali önkormányzatnak is. A vállalkozás székhelye Budapesten van, és reklámügynöki tevékenységet folytat, legutóbbi pénzügyi beszámolója szerint 110 milliós bevételt ért el, de a nyeresége alig kétmillió forint volt.

Nem maradt ki a sorból a Medián és a 21 Kutatóközpont Kft. sem, amelyek közel 15 millió forintért végeztek közvélemény-kutatásokat a főváros megbízásából. Mindkét intézet gyakori szereplője a politikai kampányoknak, és rendszeresen publikálnak olyan adatokat, amelyek a baloldali pártok „szárnyalását” mutatják.

A 21 Kutatóközpont legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt magasan vezet a kormánypártok előtt, miközben a kutatócég vezetője korábban elismerte, hogy olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.