Eltűnt milliárdok nyomában: elindult a nagy budapesti cégleltár

Fontos győzelemként értékeli a Fidesz–KDNP budapesti frakciója, hogy a Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot. A budapesti cégeket a döntés szerint független szakértők vizsgálhatják meg, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette városháza alá tartozó cégek az elmúlt években.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 05:00
Fővárosi Közgyűlés városház Fidesz – KDNP cégleltár Karácsony Gergely

A budapesti cégek, amik a fővároshoz tartoznak mind át lesznek világítva. A cél: növelni az átláthatóságot és feltárni a pénzügyi visszásságokat. A Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt. A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.

budapesti cégek
A budapesti cégek átvilágítása elkezdődött 
Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Most azonban, miután a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél elképesztő visszásságokra derült fény, Karácsony sarokba szorult, és kénytelen volt előremenekülni, így végül a Közgyűlés is rábólintott a teljes körű átvilágításra.

Mint azt a Metropol már megírta, a Fidesz által kezdeményezett első vizsgálat a Budapest Brandet érintette, ahol milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és rezsitámogatások jártak a vezetőknek. A cég ráadásul luxusprojektekkel is villantott – a „Parkoló” felirat például betűnként egymillió forintba került.

Ha már egy ilyen kis cégnél is ennyi szabálytalanság akad, el lehet képzelni, mi folyhat a nagyobb közművállalatoknál – például a BKV-nál, a BKM-nél vagy a BFVK-nál.

A főpolgármester többször hangoztatta: 

Senkit nem fogok politikai okból kinevezni, de senkit nem fogok politikai okból leváltani.

Ám a háttérben komoly politikai alkuk húzódhatnak: a Tisza Párt megszavazta a költségvetést, cserébe Vitézy Dávid és Orbán Árpád (Tisza) kezébe került a pályázati eljárás lebonyolítása és a jelöltek kiválasztása.

Jó példa a BKM vezére, Mártha Imre és a körülötte forgó botrányok. A milliárdos cégvezető – aki korábban Gyurcsány Ferenc bizalmi köréhez tartozott és az MVM vezérigazgatója is volt – milliárdos vagyont épített, miközben a fővárosi kukások sztrájkba léptek az alacsony bérek miatt.

Amikor ez történt,  a botrányos hét során Budapestet szeméthegyek borították el, Mártha pedig csak PR-akció keretében jelent meg: beült egy kukásautóba, majd luxusautójával távozott. Sajtóinformációk szerint több százmilliós értékű autói, jachtjai és ingatlanjai vannak, miközben a hozzá tartozó cégek alkalmazottait elbocsátások és leépítések sújtják.

Mártha üzleti érdekeltsége, a Lázár Houses Kft. tavaly ötezer százalékkal növelte nyereségét – úgy, hogy egyetlen alkalmazottja sincs.

A Fidesz–KDNP frakció szerint a Budapest Brand csak a jéghegy csúcsa, a budapesti cégek vizsgálatakor több szög is kibújhat a zsákból:

Ha egy ilyen kis cégben ennyi visszaélés van, el lehet képzelni, mi folyhat a több ezres közművállalatoknál.

- mondta korábban lapunknak Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakció-vezetője.
 

Megtudtuk: az átvilágítás során több városi cég, köztük a BKM, a BKV, a BKK, a BFVK és a BGYH is nagyító alá kerül.


 


 

 

 



 

 

