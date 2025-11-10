Eltűnt milliárdok nyomában: elindult a nagy budapesti cégleltár
Fontos győzelemként értékeli a Fidesz–KDNP budapesti frakciója, hogy a Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot. A budapesti cégeket a döntés szerint független szakértők vizsgálhatják meg, hová tűntek a budapestiek milliárdjai, és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette városháza alá tartozó cégek az elmúlt években.
A budapesti cégek, amik a fővároshoz tartoznak mind át lesznek világítva. A cél: növelni az átláthatóságot és feltárni a pénzügyi visszásságokat. A Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt. A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.
Most azonban, miután a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél elképesztő visszásságokra derült fény, Karácsony sarokba szorult, és kénytelen volt előremenekülni, így végül a Közgyűlés is rábólintott a teljes körű átvilágításra.
Mint azt a Metropol már megírta, a Fidesz által kezdeményezett első vizsgálat a Budapest Brandet érintette, ahol milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és rezsitámogatások jártak a vezetőknek. A cég ráadásul luxusprojektekkel is villantott – a „Parkoló” felirat például betűnként egymillió forintba került.
Ha már egy ilyen kis cégnél is ennyi szabálytalanság akad, el lehet képzelni, mi folyhat a nagyobb közművállalatoknál – például a BKV-nál, a BKM-nél vagy a BFVK-nál.
A főpolgármester többször hangoztatta:
Senkit nem fogok politikai okból kinevezni, de senkit nem fogok politikai okból leváltani.
Ám a háttérben komoly politikai alkuk húzódhatnak: a Tisza Párt megszavazta a költségvetést, cserébe Vitézy Dávid és Orbán Árpád (Tisza) kezébe került a pályázati eljárás lebonyolítása és a jelöltek kiválasztása.
Jó példa a BKM vezére, Mártha Imre és a körülötte forgó botrányok. A milliárdos cégvezető – aki korábban Gyurcsány Ferenc bizalmi köréhez tartozott és az MVM vezérigazgatója is volt – milliárdos vagyont épített, miközben a fővárosi kukások sztrájkba léptek az alacsony bérek miatt.
Amikor ez történt, a botrányos hét során Budapestet szeméthegyek borították el, Mártha pedig csak PR-akció keretében jelent meg: beült egy kukásautóba, majd luxusautójával távozott. Sajtóinformációk szerint több százmilliós értékű autói, jachtjai és ingatlanjai vannak, miközben a hozzá tartozó cégek alkalmazottait elbocsátások és leépítések sújtják.
Mártha üzleti érdekeltsége, a Lázár Houses Kft. tavaly ötezer százalékkal növelte nyereségét – úgy, hogy egyetlen alkalmazottja sincs.
A Fidesz–KDNP frakció szerint a Budapest Brand csak a jéghegy csúcsa, a budapesti cégek vizsgálatakor több szög is kibújhat a zsákból:
Ha egy ilyen kis cégben ennyi visszaélés van, el lehet képzelni, mi folyhat a több ezres közművállalatoknál.
- mondta korábban lapunknak Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakció-vezetője.
Megtudtuk: az átvilágítás során több városi cég, köztük a BKM, a BKV, a BKK, a BFVK és a BGYH is nagyító alá kerül.
