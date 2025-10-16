Budapest Brand-botrány: Hova lett a budapestiek pénze?

A Budapest Brandről készült jelentés részleteiről számolt be csütörtök reggel a Mokkában, Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője. A jelentésből ugyanis kiderült, hogy Karácsonyék cégeken keresztül lopták el a budapestiek pénzét, azaz azt a azt a több mint 200 milliárd forintot, amit egyébként 2019-ben Tarlós Istvánéktól megörököltek.

Nagy bajban Karácsony: a Budapest Brand jelentéséből minden kiderült! Fotó: MW

Amikor elkezdtük tavaly októberben a ciklust, akkor volt egy alapvető kérdés, amire próbáltuk megkeresni a választ. Hova lett a budapestiek pénze? Szerintem ez egy olyan kérdés, amire minden budapesti tudni szeretné a választ.

- mondta az önkormányzati képviselő, majd hozzátette, hogy a mai napon egy lépéssel kerülünk ennek az ügynek a megoldásához.

A Budapest Brandről készült jelentés eredményei

A vizsgálat olyan eredményeket tárt fel, ami megalapozza az eddigi sejtéseket, miszerint Karácsony Gergelyék a cégeken keresztül folyatták el a budapestiek pénzét, azt a több mint 200 milliárd forintot, amit egyébként 2019-ben Tarlós Istvánéktól megörököltek. De miért folyhatott el ez a pénz és kik részesülnek ebben?

Csak egy nagyon egyszerű példa is megmutatja mindezt. Volt egy parkoló felirat, amit a Budapest Brand vette. Ez 7 betű, darabja több mint 1 millió forint volt. Emellett a Budapest Bandnek a vezetősége több millió forintos fizetésük mellé prémiumokat kaptak.

- jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf.

Ezek után Budapest Brand vezetője, ő úgy nyilatkozott, hogy jogosan kapták meg ezt a fajta prémiumot.

Büntetőeljárásra számíthat a Budapest Brand

A Tisza Párt az teljesen kivonta magát a vizsgálat alól, de ettől függetlenül a bizottsági tagok nagyon sok munkát raktak ebbe, és nagyon alaposan feltárták azt, hogy mi volt a prémium kifizetések kapcsán a valóság.

Mint kiderült céljuttatásokhoz volt kötve ez a történet, viszont azt úgy alkották meg, hogy már a célok beteljesülése után döntötték el, hogy mire fizetik ki a prémiumokat.

Emiatt Szentkirályi Alexandra, budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője elmondta, hogy itt azért egy sor büntetőeljárásnak helye lesz a Budapest Band kapcsán. Nem csak a prémiumokkal kapcsolatban, amortizációs kiadások kapcsán folyatták el a Budapesti Központot a cégbe.