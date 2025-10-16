Budapest Brand-botrány: Hova lett a budapestiek pénze?
„Hova lett a budapestiek pénze?” – ezzel a kérdéssel indult a vizsgálóbizottság munkája, amely most arra jutott: Karácsony Gergelyék a fővárosi cégeken keresztül folyathatták el a több mint 200 milliárd forintot. A Budapest Brandről készült vizsgálat szerint prémiumkifizetések és beszerzések körül is súlyos szabálytalanságok történhettek, ezért büntetőeljárásokat sürgetnek.
A Budapest Brandről készült jelentés részleteiről számolt be csütörtök reggel a Mokkában, Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője. A jelentésből ugyanis kiderült, hogy Karácsonyék cégeken keresztül lopták el a budapestiek pénzét, azaz azt a azt a több mint 200 milliárd forintot, amit egyébként 2019-ben Tarlós Istvánéktól megörököltek.
Amikor elkezdtük tavaly októberben a ciklust, akkor volt egy alapvető kérdés, amire próbáltuk megkeresni a választ. Hova lett a budapestiek pénze? Szerintem ez egy olyan kérdés, amire minden budapesti tudni szeretné a választ.
- mondta az önkormányzati képviselő, majd hozzátette, hogy a mai napon egy lépéssel kerülünk ennek az ügynek a megoldásához.
A Budapest Brandről készült jelentés eredményei
A vizsgálat olyan eredményeket tárt fel, ami megalapozza az eddigi sejtéseket, miszerint Karácsony Gergelyék a cégeken keresztül folyatták el a budapestiek pénzét, azt a több mint 200 milliárd forintot, amit egyébként 2019-ben Tarlós Istvánéktól megörököltek. De miért folyhatott el ez a pénz és kik részesülnek ebben?
Csak egy nagyon egyszerű példa is megmutatja mindezt. Volt egy parkoló felirat, amit a Budapest Brand vette. Ez 7 betű, darabja több mint 1 millió forint volt. Emellett a Budapest Bandnek a vezetősége több millió forintos fizetésük mellé prémiumokat kaptak.
- jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf.
Ezek után Budapest Brand vezetője, ő úgy nyilatkozott, hogy jogosan kapták meg ezt a fajta prémiumot.
Büntetőeljárásra számíthat a Budapest Brand
A Tisza Párt az teljesen kivonta magát a vizsgálat alól, de ettől függetlenül a bizottsági tagok nagyon sok munkát raktak ebbe, és nagyon alaposan feltárták azt, hogy mi volt a prémium kifizetések kapcsán a valóság.
Mint kiderült céljuttatásokhoz volt kötve ez a történet, viszont azt úgy alkották meg, hogy már a célok beteljesülése után döntötték el, hogy mire fizetik ki a prémiumokat.
Emiatt Szentkirályi Alexandra, budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője elmondta, hogy itt azért egy sor büntetőeljárásnak helye lesz a Budapest Band kapcsán. Nem csak a prémiumokkal kapcsolatban, amortizációs kiadások kapcsán folyatták el a Budapesti Központot a cégbe.
A 128 oldalas jelentésben azt is meg lehet találni, hogy a Budapest Brand beszerzési szabálytalanságokat követett el és emellett még rengeteg ügyre derült fény a cég kapcsán.
Mind erre Karácsony Gergelyéknek erre az volt a válasza, hogy felajánlották, a vizsgáló bizottság a fideszes delegáltja vállaljon munkát a városházánál, mert ha ilyen jól fel tudja ezeket tárni, akkor szeretnék foglalkoztatni.
Szerintem ez nagyon sok mindent elmond. Ez a jelentés nagyon szilárd talpakon áll, és ez azt a képet festi fel, hogy nem csak a Budapestben benne lehetnek ilyen visszaélések, hanem a BKK-nál, BKV-nál is.
- fejtette ki az önkormányzati képviselő, majd azt is elmondta, ez a cég arra lett használva, hogy Karácsony Gergelynek a saját propagandáját üzemeltesse. Hogyha egy ilyen kis cégnél ekkora visszaélések vannak, akkor elgondolhatjuk azt, hogy egy 200 milliárdos céghálónál ugye 200 milliárd forintot adunk minden évben a budapesti cégeknek, ott mennyi közpénz pazarlás lehet.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős jelentés, és bízom is abban, hogy ez a mai nap el lesz fogadva.
- mondta Gulyás Gergely Kristóf, majd arra figyelmeztetett, hogy különböző elvárásokat tesznek a városvezetés felé, hogy hogyan reformálja meg a céghálót és a céges elszámolásokat is.
Azt gondolom, hogy ez egy kemény követeléscsomag, hiszen még mindig vannak olyan kérdéses pontok, amik kapcsán további előre menetel szükséges, hogyha Budapest Bandnél ilyen visszaélések voltak, akkor ugyanezeket megtalálhatjuk-e a BKK-nál, BKV-nál, vagyis hogyha igen.
- tette hozzá.
A budapesti Fidesz arra is tett javaslatot, hogy egy nagy, független nemzetközi könyvvizsgáló cég világítsa át az egész budapesti céghálót. Ez el is lett fogadva, de a mai napig ezt Karácsony Gergely dokkolja.
Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, kérjük fel tényleg egy független, nagy nemzetközi könyvvizsgáló céget, világítsák át az össze nagy céget, és akkor mutassuk meg a Budapestnek, hogy hova lett az a pénz, amit Karácsony Gergelyék 19-ben megkaptak.
- zárta gondolatait az önkormányzati képviselő.
