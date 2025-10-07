RETRO RÁDIÓ

A főváros már a jövő évi pénzét is elköltötte, technikai csődben van – derült ki az átvilágítási szakértő jelentéséből

A kormány megbízásából Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke átvilágította a főváros gazdálkodását, és lesújtó képet festett: a város többet költ, mint amennyi a bevétele, a tartalékokat felélte, és most már a jövő évi pénzt is elköltötte. Budapest pénzügyi helyzete annyira leromlott, hogy a főváros gyakorlatilag technikai csődbe került Domokos László szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 05:00
Budapest helyzete kétségbeejtő a  szakértői jelentés szerint „a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat folyamatosan olyan forrásokkal számolt, amelyek valójában nem álltak rendelkezésére, és ezzel párhuzamosan túlságosan magas kiadásokat tervezett be.”

Fotó: Pesti Srácok

Domokos László szerint a főváros évek óta megalapozatlanul tervezi a költségvetését, vagyis papíron mindig több a bevétel, mint a valóságban.

A jelentés szerint 

a főváros gazdálkodása Karácsony Gergely főpolgármesterségének kezdete óta forráshiányos: többet költ, mint amennyi a bevétele.

A szakértő szerint ez klasszikus csődhelyzet, amit a város trükkökkel próbál elfedni.

2022-ig döntő mértékben felhalmozási tartalékokat élt fel, majd 2023-tól tulajdonosi helyzetéből adódóan kényszer-finanszírozta saját magát a szervezeteivel, sőt, 2024-től már a Magyar Államot is bevonta ebbe a kényszerhitelezési konstrukcióba.

– írja a szakértő a jelentésében. 

Vagyis Budapest saját cégeiből szívta ki a pénzt, hogy elkerülje az összeomlást – ezt hívják „technikai csődnek”.

A legmegdöbbentőbb mondat a jelentésben talán ez:

A Fővárosi Önkormányzat vezetői a kiadásokat rendszerint a következő évekre ütemezték át, amely ahhoz vezetett, hogy 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel negyedét.

Ez magyarul annyit jelent, hogy a főváros már a jövő évi pénz 25 százalékát elköltötte, miközben a jelenlegi számláit is csak hitelekkel tudja fizetni.

A jelentés szerint Budapest pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását eddig csak trükkös szerződésekkel és hitelekkel tudta biztosítani. Megtudtuk: mostanra azonban ezek a kiskapuk is bezárultak: 2025-ben már jogszabály tiltja a korábbi „átcsúsztatós” megoldásokat.

Közben a fővárosi közszolgáltatásokra egyre kevesebb pénz jut. Domokos László szerint 

a közösségi közlekedés kevesebb pénzügyi forráshoz jut, mint ami a működéséhez és a biztonságos állapot fenntartásához szükséges lenne.

Magyarul: a BKV és a BKK is forráshiánnyal küzd.

Miközben a város folyamatosan eladósodik, a vezetők prémiumokat és jutalmakat osztogattak.

A Fővárosi Önkormányzat a pénzügyi nehézségek ellenére az elemzett hat év minden évében fizetett jutalmat, amely összesen 5,5 milliárd forint kiadást jelentett.

Budapest vezetése azt a pénzt is elkölti, ami nincs

A jelentésből az is kiderült, hogy Budapesten a gazdálkodási hiány állandósult.

Ennek a legfőbb oka az , hogy a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat folyamatosan olyan forrásokkal számolt, amelyek valójában nem álltak rendelkezésére és ezzel párhuzamosan túlságosan magas kiadásokat terveztek be. Összeségében kijelenthető, hogy a Fővárosi Önkormányzat vezetése nem tervezi meg kellő megalapozottsággal a költségvetési kiadások teljesítésére szánt forrásokat. 

Tehát Budapest ma többet költ, mint amennyi a bevétele, felélte a tartalékait, és a jövő évi pénz egy részét is elköltötte és ezek csak az előzetes megállapítások, a teljes, részletes jelentés még el sem készült.

 

