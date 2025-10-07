A főváros már a jövő évi pénzét is elköltötte, technikai csődben van – derült ki az átvilágítási szakértő jelentéséből

Budapest helyzete kétségbeejtő a szakértői jelentés szerint „a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat folyamatosan olyan forrásokkal számolt, amelyek valójában nem álltak rendelkezésére, és ezzel párhuzamosan túlságosan magas kiadásokat tervezett be.”

Budapest technikailag csődben van Fotó: Pesti Srácok

Domokos László szerint a főváros évek óta megalapozatlanul tervezi a költségvetését, vagyis papíron mindig több a bevétel, mint a valóságban.

A jelentés szerint

a főváros gazdálkodása Karácsony Gergely főpolgármesterségének kezdete óta forráshiányos: többet költ, mint amennyi a bevétele.

A szakértő szerint ez klasszikus csődhelyzet, amit a város trükkökkel próbál elfedni.

2022-ig döntő mértékben felhalmozási tartalékokat élt fel, majd 2023-tól tulajdonosi helyzetéből adódóan kényszer-finanszírozta saját magát a szervezeteivel, sőt, 2024-től már a Magyar Államot is bevonta ebbe a kényszerhitelezési konstrukcióba.

– írja a szakértő a jelentésében.

Vagyis Budapest saját cégeiből szívta ki a pénzt, hogy elkerülje az összeomlást – ezt hívják „technikai csődnek”.

A legmegdöbbentőbb mondat a jelentésben talán ez:

A Fővárosi Önkormányzat vezetői a kiadásokat rendszerint a következő évekre ütemezték át, amely ahhoz vezetett, hogy 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel negyedét.

Ez magyarul annyit jelent, hogy a főváros már a jövő évi pénz 25 százalékát elköltötte, miközben a jelenlegi számláit is csak hitelekkel tudja fizetni.

A jelentés szerint Budapest pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását eddig csak trükkös szerződésekkel és hitelekkel tudta biztosítani. Megtudtuk: mostanra azonban ezek a kiskapuk is bezárultak: 2025-ben már jogszabály tiltja a korábbi „átcsúsztatós” megoldásokat.

Közben a fővárosi közszolgáltatásokra egyre kevesebb pénz jut. Domokos László szerint

a közösségi közlekedés kevesebb pénzügyi forráshoz jut, mint ami a működéséhez és a biztonságos állapot fenntartásához szükséges lenne.

Magyarul: a BKV és a BKK is forráshiánnyal küzd.