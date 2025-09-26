Szinte teljes a technikai csőd Budapesten

Wintermantel Zsolt, a Budapest Műhely önkormányzati szakértője, péntek reggel a Mokka műsorában számolt be arról, hogy megállapítható a fővárosi önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd. Mindezt alátámasztja a napokban megjelent átvilágítási jelentési is, amely szerint kritikus helyzetben van Budapest pénzügyi helyzete.

Technikai csőd: Karácsony képtelen gazdálkodni a főváros pénzével.

Fotó: MW

Ez vezetett a technikai csőd állapotához

A szakértő arról beszélt a TV2 reggeli műsorában, hogy a főváros tartalékai már 2022-ben elfogytak, 2023-ban pedig már nem tudta fedezni az adott évi költségeit a bevételeiből. És ez még nem minden.

Azért, hogy a működési hiányt eltüntessék, a főváros cégeiből a város számlájára utaltak, először 2023-ban 5,2 milliárd forintot, majd 2024 végén még ennél is többet, 6 milliárd forintot.

Ráadásul ezen összeg visszafizetési határidejét sem tudták tartani, ugyanis a tavalyi milliárdokat december 31-ig kellett volna kifizetnie a város vezetésének, de erre csak 2025 januárjában került sor. Mindez teljesen szembe megy a stabilitási törvénnyel, amely leírja, hogy a működési egyensúlyt ilyen módon sem lehet felborítani.

2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel egynegyedét

— mutat rá a jelentés.

Ráadásul a cégvezetők közt folyamatosan osztottak ki jutalmakat, legtöbbször azoknak az embereknek akik a Gyurcsány kormányt szolgálták, még akkor is, amikor már lényegében csődbe ment a főváros.

Rákosrendező megvétele is nagy kockázatot jelent a fővárosnak

— tette hozzá Wintermantel Zsolt, ugyanis ezen városrész megvétele 50,9 milliárd forintba került.

Miután az átvilágítási jelentés megjelent, Karácsony Gergely hosszas hallgatás után a kormányt kezdte el hibáztatni a rossz anyagi döntései miatt. A kormány ezért vizsgálatot indított Budapest pénzügyeinek tisztázása érdekében, mivel valós számokra van szükség.

A baloldalnak mindig kevés a pénz

Amíg 2010 és 2019 között stabilan fejlődött a főváros, 2020-ban, miután Karácsony Gergely került a főpolgármesteri székbe, szinte azonnal megszűnt ez a folyamat.

Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi helyzete mintegy öt éve folyamatosan romlik. Pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását csak a BKK Zrt. és a BKV Zrt. finanszírozása egy részének következő évre halasztásával tudta eddig biztosítani (faktoring szerződéssel). Erre azonban 2025-ben jogszabályi rendelkezés alapján már nincs lehetősége. Adósságállománya 2021 végétől lassú ütemben, de csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor működési költségeinek egyre nagyobb hányadát likvidhitel felvételével képes csak fedezni. Budapest nem tudja kifizetni a terheit, a szeptember 10-től indult iparűzési adó befizetések önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához

— olvasható az Előzetes megállapítások – Budapest főváros önkormányzata pénzügyi-gazdasági helyzetéről című dokumentumban.