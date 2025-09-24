Karácsony Gergely nem csak ellehetetlenítette a fővárost, a pénzügyi helyzetről sem mondhatott igazat

Kiderült, hogy Karácsony Gergely főpolgármester felelőtlen gazdálkodásával nem csak csődközelbe sodorta a fővárost, hanem amikor már egyértelmű látszott, hogy nagy a baj, nem tett valós lépéseket.

Megrázó látvány a Karácsony Gergely vezette fővárosban - fotó: Metropol

„A fővárosi szakértő előzetes jelentésének egyik legfontosabb összegzése lehet az a megállapítás, hogy bár a főváros az elmúlt 5 évben egyre rosszabb helyzetbe lavírozta magát, ennek ellenére a költségvetési egyensúly megteremtésére nem tett hatékony lépéseket, és nem tett érdemi erőfeszítéseket, hogy a működését, feladatellátását hatékonyabbá tegye” – mondta el a Metropolnak Wintermantel Zsolt, a BP Műhely önkormányzati szakértője.

Sőt, sokáig a tartalékaiból élt, amikor pedig minden tartalékát felálte, csalást követhetett el. Még azt sem lehet kizárni, hogy törvényt is szegett.

„2022-ig a város a tartalékait élte fel, és 2023 év végére jutott el oda, hogy a bevételeiből már nem tudta a kiadásait fedezni, ezért, egy faktorálás megoldással, 50 milliárd forint bújtatott hitellel oldotta meg a helyzetet, illetve a saját cégeiből fizetett be 5.5 milliárd forint, amit abban az évben, nem, csak a következőben fizetett fizetett vissza. Ez felveti a stabilitási törvény kijátszását, illetve azt, hogy a mérlegbeszámoló nem valóságosan mutatta be a főváros pénzügyi helyzetét” – mondja a szakember.

Wintermantel Zsolt / Fotó: Bach Máté

Wintermantel Zsolt szerint ezek után azt sem lehet kizárni, hogy Karácsonyék korábbi beszámolói sem stimmelnek.

„A főváros önkormányzatnak törvényben nevesített feladata a közösségi közlekedés működtetése, ennek ellenére, a beszedett iparűzési adóból nem biztosítja a közlekedési vállaltok számára a szükséges összeget. Egy ilyennel trükközni túl megy azon a határon, amelyet egy politikus bármilyen esetben elkövethet. Pont emiatt a magatartás miatt, a korábbi beszámolók valódiságát is meg kell vizsgálni, hiszen az előbbiek miatt nem hihetünk a főpolgármester állításainak” – teszi hozzá a szakember.