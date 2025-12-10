RETRO RÁDIÓ

Edzőcsere jöhet a Liverpool és a Real Madrid között, eldőlhet Arne Slot sorsa

A Liverpool és a Real Madrid és ugyanarra az edzőre hajt. Vajon Jürgen Klopp visszatér Szoboszlaiékhoz, vagy Spanyolországban folytatja?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 09:00
Jürgen Klopp Real Madrid Xabi Alonso

A Liverpoolnál már hetek óta vékony jégen táncol Arne Slot vezetőedző, és egyelőre nem született végleges döntés a jövőjéről. Hasonlóan bizonytalan helyzetben van a Real Madridnál Xabi Alonso, aki a spanyol sajtó értesülései szerint kezdi elveszíteni befolyását az öltözőben, és több játékos már a menesztését követeli. Itt jön képbe a harmadik láncszem, Szoboszlaiék korábbi ikonikus edzője, Jürgen Klopp, akit mindkét fél szeretne a kispadján látni.

Jürgen Klopp lehet a Liverpool új edzője, de a Real Madrid is érdeklődik
Jürgen Klopp lehet a Liverpool új edzője, de a Real Madrid is érdeklődik Fotó: picture alliance

Hogyan dönt Jürgen Klopp?

A Liverpoollal már hetekkel ezelőtt kapcsolatba hozták a német szakembert, amikor Slot alatt elkezdtek romlani az eredmények. A klub vezetősége nem zárkózna el attól sem, hogy ideiglenesen, az idény hátralévő részében átvegye a stafétabotot a holland menedzsertől, amíg végleges utódot nem találnak. Ezzel szemben a Real Madrid állandó megoldásként számolna Klopp-pal, és a hírek szerint már egy jelentős összegű ajánlatot is tett érte.

Klopp, aki jelenleg a Red Bull globális futballvezetőjeként tevékenykedik, a közelmúltban már kijelentette, hogy elégedett a jelenlegi pozíciójával, és egyelőre nem tervezi visszatérését a partvonalra. Ugyanakkor a királyi gárdának nehéz nemet mondani, főleg, ha valóban egy csábító összeget ajánlottak neki.

Ez a fejlemény egyszerre kelthet örömöt és aggodalmat a Liverpoolnál, hiszen sokáig abban bíztak, hogy a BL- és Premier League-győztes mester előbb-utóbb visszatér korábbi sikerei helyszínére. Ezzel szemben Xabi Alonso szabad préda lehet, akit minden bizonnyal habozás nélkül megpróbálna megszerezni a Liverpool. A spanyol edzőt szoros kapcsolat fűzi az angol csapathoz, hiszen többek között Bajnokok Ligáját is nyert a Vörösökkel.

Ez végleg megpecsételné Arne Slot sorsát is, aki jelenleg alighanem azért ül még a kispadon mert a fejesek nem találták meg a megfelelő utódot.

Jürgen Klopp másfél éve távozott Liverpoolból:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu