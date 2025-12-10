Edzőcsere jöhet a Liverpool és a Real Madrid között, eldőlhet Arne Slot sorsa

A Liverpoolnál már hetek óta vékony jégen táncol Arne Slot vezetőedző, és egyelőre nem született végleges döntés a jövőjéről. Hasonlóan bizonytalan helyzetben van a Real Madridnál Xabi Alonso, aki a spanyol sajtó értesülései szerint kezdi elveszíteni befolyását az öltözőben, és több játékos már a menesztését követeli. Itt jön képbe a harmadik láncszem, Szoboszlaiék korábbi ikonikus edzője, Jürgen Klopp, akit mindkét fél szeretne a kispadján látni.

Jürgen Klopp lehet a Liverpool új edzője, de a Real Madrid is érdeklődik Fotó: picture alliance

Hogyan dönt Jürgen Klopp?

A Liverpoollal már hetekkel ezelőtt kapcsolatba hozták a német szakembert, amikor Slot alatt elkezdtek romlani az eredmények. A klub vezetősége nem zárkózna el attól sem, hogy ideiglenesen, az idény hátralévő részében átvegye a stafétabotot a holland menedzsertől, amíg végleges utódot nem találnak. Ezzel szemben a Real Madrid állandó megoldásként számolna Klopp-pal, és a hírek szerint már egy jelentős összegű ajánlatot is tett érte.

Klopp, aki jelenleg a Red Bull globális futballvezetőjeként tevékenykedik, a közelmúltban már kijelentette, hogy elégedett a jelenlegi pozíciójával, és egyelőre nem tervezi visszatérését a partvonalra. Ugyanakkor a királyi gárdának nehéz nemet mondani, főleg, ha valóban egy csábító összeget ajánlottak neki.

Ez a fejlemény egyszerre kelthet örömöt és aggodalmat a Liverpoolnál, hiszen sokáig abban bíztak, hogy a BL- és Premier League-győztes mester előbb-utóbb visszatér korábbi sikerei helyszínére. Ezzel szemben Xabi Alonso szabad préda lehet, akit minden bizonnyal habozás nélkül megpróbálna megszerezni a Liverpool. A spanyol edzőt szoros kapcsolat fűzi az angol csapathoz, hiszen többek között Bajnokok Ligáját is nyert a Vörösökkel.

Ez végleg megpecsételné Arne Slot sorsát is, aki jelenleg alighanem azért ül még a kispadon mert a fejesek nem találták meg a megfelelő utódot.

Jürgen Klopp másfél éve távozott Liverpoolból: