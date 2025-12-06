Ezzel eldőlt, már Arne Slot utódjával tárgyalnak Liverpoolban

Szombaton este újra fontos meccset játszik a Liverpool az angol bajnokságban. A Leeds elleni, idegenbeli bajnoki sok mindenről dönthet. A pletykák szerint amennyiben nem nyernek Szoboszlai Dominikék, úgy távoznia kell Arne Slotnak. Az eldőlni látszik, hogy ebben az esetben ki lehet a Liverpool új mestere. A vezetők állítólag már megkezdték a tárgyalásokat Oliver Glasnerrel, a kupagyőztes Crystal Palace osztrák mesterével.

Arne Slot helyére Glasnert (balra) nézték ki Fotó: Getty Images

Glasner népszerű edző most a piacon, hiába van klubja, állítólag a Manchester United is figyeli őt. Liverpoolban ugyanakkor két igazgató, Michael Edwards ügyvezető és Richard Hughes sportigazgató állítólag már tárgyalt is az osztrák szakemberrel. Glasner legnagyobb sikere 2022-ben a Frankfurttal megnyert Európa-liga volt. Idén vele szerezte meg történelme első trófeáját a Crystal Palace (FA-kupa) majd a Szuperkupában éppen a Liverpoolt verte tizenegyespárbajban a londoni csapat. A két gárda szeptemberi bajnokiját szintén a Palace nyerte 2-1-re, ez volt a Pool első pontvesztése az idei bajnokságban.

Arne Slotot csak a bajnoki arany mentette meg

A klubvezetés eddig türelmes volt a holland szakemberrel, ez annak köszönhető, hogy Slot legelső szezonjában aranyérmet nyert a Vörösökkel a Premier League-ben. Az azonban aggasztó, hogy szeptember vége óta a csapat kilenc bajnokijából csak kettőt nyert meg, s hatot elveszített.

