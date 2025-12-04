Nagy a baj Liverpoolban, már a játékosok sem értik Arne Slot dolgait

Legközelebb, a szombati (18.30, tv: Spíler 1) Leeds-Liverpool meccsen már Arne Slot vezetőedző állása is lehet a tét az angol labdarúgó Premier League bajnokcsapatánál. A holland szakember feje fölött kezdenek összecsapni a hullámok, és a szerdai, Sunderland elleni hazai 1-1 csak olaj volt a tűzre. Egy, a klubon belüli „megbízható forrásra” hivatkozó sajtóhír szerint egy újabb kudarc esetén összeül a Pool-vezetők válságstábja, mert már a rutinos játékosok is furcsállják edzőjük érthetetlen húzásait.

Arne Slot ősszel már a negyedik poszton szerepelteti Szoboszlai Dominikot Fotó: NurPhoto via AFP

Az X-en közel 700 ezer követőt vonzó Indykaila News szerint a mind többet magyarázkodó Slotot már korábban tájékoztatták arról a főnökei, hogy kockán forog az állása a nyáron közel 500 millió eurónyi (190 milliárd forint) új világrekord-összegből tovább erősített csapata gyenge teljesítménye miatt.

It turns out that Arne Slot was informed in an emergency meeting last week that his job is on the line due to the team's… pic.twitter.com/0NcWhallsf — indykaila News (@indykaila) December 3, 2025

Amit igazán aggasztónak tartanak a gyatra eredményeken túl, hogy „néhány idősebb játékos zavarban van a menedzser naponta változó taktikája miatt”, ez a bizonytalanság pedig kihat a csapat moráljára és teljesítményére is.

Arne Slot egyre több kritikát kap

A fokozódó nyomást jelzi, hogy a korábban Slot mellett kiállt szurkolók is egyre türelmetlenebbek. A közösségi oldalakon erősödnek a kritikus hangok. Akadnak például, akik az elengedett, kölcsön- vagy eladott játékosokat sírják vissza és írják a távozásukat az edző számlájára.

Can we all finally agree that Arne Slot selling all of these guys at once was the worst decision of all time pic.twitter.com/q3qkyVIUAH — Melo☔ ᶠᵃⁿ (@Melo_lfc) November 27, 2025

Mások a kiismerhetetlen és olykor megmagyarázhatatlan taktikai változtatásait, személyi döntéseit kritizálják, mint például azt, hogy a szezont remekül kezdő Hugo Ekitikét miért csak a hajrában cserélte be.

Arne Slot decides to bring on his best player this season in the 73rd minute. pic.twitter.com/UGgPu6lLUQ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 3, 2025

A Premier League állása: Arsenal 33 pont; Manchester City 28; Aston Villa 27;

...8. Liverpool 22.

