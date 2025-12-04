Nagy a baj Liverpoolban, már a játékosok sem értik Arne Slot dolgait
A kirúgás szélére került Szoboszlai Dominikék holland edzője. Arne Slot döntéseit egyre többen kritizálják, állítólag már az öltözőben is.
Legközelebb, a szombati (18.30, tv: Spíler 1) Leeds-Liverpool meccsen már Arne Slot vezetőedző állása is lehet a tét az angol labdarúgó Premier League bajnokcsapatánál. A holland szakember feje fölött kezdenek összecsapni a hullámok, és a szerdai, Sunderland elleni hazai 1-1 csak olaj volt a tűzre. Egy, a klubon belüli „megbízható forrásra” hivatkozó sajtóhír szerint egy újabb kudarc esetén összeül a Pool-vezetők válságstábja, mert már a rutinos játékosok is furcsállják edzőjük érthetetlen húzásait.
Az X-en közel 700 ezer követőt vonzó Indykaila News szerint a mind többet magyarázkodó Slotot már korábban tájékoztatták arról a főnökei, hogy kockán forog az állása a nyáron közel 500 millió eurónyi (190 milliárd forint) új világrekord-összegből tovább erősített csapata gyenge teljesítménye miatt.
Amit igazán aggasztónak tartanak a gyatra eredményeken túl, hogy „néhány idősebb játékos zavarban van a menedzser naponta változó taktikája miatt”, ez a bizonytalanság pedig kihat a csapat moráljára és teljesítményére is.
Arne Slot egyre több kritikát kap
A fokozódó nyomást jelzi, hogy a korábban Slot mellett kiállt szurkolók is egyre türelmetlenebbek. A közösségi oldalakon erősödnek a kritikus hangok. Akadnak például, akik az elengedett, kölcsön- vagy eladott játékosokat sírják vissza és írják a távozásukat az edző számlájára.
Mások a kiismerhetetlen és olykor megmagyarázhatatlan taktikai változtatásait, személyi döntéseit kritizálják, mint például azt, hogy a szezont remekül kezdő Hugo Ekitikét miért csak a hajrában cserélte be.
A Premier League állása:
- Arsenal 33 pont;
- Manchester City 28;
- Aston Villa 27;
...8. Liverpool 22.
A Liverpool-Sunderland (1-1) meccs összefoglalója:
Premier League – nagyon messze a címvédés!
