Nagy a baj Liverpoolban, már a játékosok sem értik Arne Slot dolgait

A kirúgás szélére került Szoboszlai Dominikék holland edzője. Arne Slot döntéseit egyre többen kritizálják, állítólag már az öltözőben is.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.12.04.
Szoboszlai Dominik Premier League Liverpool Leeds Sunderland Arne Slot

Legközelebb, a szombati (18.30, tv: Spíler 1) Leeds-Liverpool meccsen már Arne Slot vezetőedző állása is lehet a tét az angol labdarúgó Premier League bajnokcsapatánál. A holland szakember feje fölött kezdenek összecsapni a hullámok, és a szerdai, Sunderland elleni hazai 1-1 csak olaj volt a tűzre. Egy, a klubon belüli „megbízható forrásra” hivatkozó sajtóhír szerint egy újabb kudarc esetén összeül a Pool-vezetők válságstábja, mert már a rutinos játékosok is furcsállják edzőjük érthetetlen húzásait.

Arne Slot ősszel már a negyedik poszton szerepelteti Szoboszlai Dominikot
Arne Slot ősszel már a negyedik poszton szerepelteti Szoboszlai Dominikot      Fotó: NurPhoto via AFP

Az X-en közel 700 ezer követőt vonzó Indykaila News szerint a mind többet magyarázkodó Slotot már korábban tájékoztatták arról a főnökei, hogy kockán forog az állása a nyáron közel 500 millió eurónyi (190 milliárd forint) új világrekord-összegből tovább erősített csapata gyenge teljesítménye miatt. 

Amit igazán aggasztónak tartanak a gyatra eredményeken túl, hogy „néhány idősebb játékos zavarban van a menedzser naponta változó taktikája miatt”, ez a bizonytalanság pedig kihat a csapat moráljára és teljesítményére is.

Arne Slot egyre több kritikát kap

A fokozódó nyomást jelzi, hogy a korábban Slot mellett kiállt szurkolók is egyre türelmetlenebbek. A közösségi oldalakon erősödnek a kritikus hangok. Akadnak például, akik az elengedett, kölcsön- vagy eladott játékosokat sírják vissza és írják a távozásukat az edző számlájára.

Mások a kiismerhetetlen és olykor megmagyarázhatatlan taktikai változtatásait, személyi döntéseit kritizálják, mint például azt, hogy a szezont remekül kezdő Hugo Ekitikét miért csak a hajrában cserélte be.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 33 pont;
  2. Manchester City 28;
  3. Aston Villa 27;
    ...8. Liverpool 22.

A Liverpool-Sunderland (1-1) meccs összefoglalója:

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

