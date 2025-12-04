„Nem lehetek boldog" - Arne Slot magyarázkodik az újabb csalódás után

Florian Wirtz a 81. percben mentett pontot a Liverpoolnak odahaza szerda este a Sunderland ellen. A vendégek a második félidő derekán váratlanul gólt szereztek, és a címvédő Vörösök azt követően csak futottak az eredmény után. Wirtz gólja 1-1-es döntetlent ért, de ezzel semmit sem javított Arne Slot helyzetén. A liverpooli edző sorsa továbbra is bizonytalan, bár ő a meccs után úgy vélte, ha többet játszanak együtt, jobb eredményeket fognak elérni.

Arne Slot helyzete tovább romlott a Liverpool-Sunderland meccs után Fotó: James Gill - Danehouse

Arne Slot a Sunderland védekezését dicsérte

Egy döntetlen után nem lehetek boldog... Ha a Liverpool hazai pályán játszik, akkor többre számítasz. Nem mi vagyunk az egyetlen csapat, amelyik nem tudott nyerni a Sunderland ellen, a védekezése nagyon kompakt és agresszív. Igen, a játékunk lassúnak tűnik, de nehéz szabad játékost találni. Ma este ismét egy küzdő csapatot láttam. Ez a minimum, amit elvárok. Meggyőződésem, hogy minél többet játszik együtt ez a csapat - különösen ha mindenki rendelkezésre áll - annál jobb eredményeket fogunk elérni.

- mondta Slot a meccs után. A Liverpool csak a nyolcadik helyen áll, 11 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött.

🗣️ "Happy is not the right word, with a draw... You hope and expect more if you're Liverpool playing a home game."



Arne Slot's thoughts after Liverpool's draw with Sunderland.



🎤 @zmansour75 #beINPL #LIVSUN #LFC pic.twitter.com/SzkWQunGQF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2025

Premier League – nagyon messze a címvédés!

