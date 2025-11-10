„Úgy néz ki, mint...” – nagyon megváltozott a vélemény Szoboszlai Dominikról
Ezt kevesen gondolták a szezon elején. Szoboszlai Dominikról megváltozott a vélemény Liverpoolban.
Amikor a szurkolók a szezon elején összeállították a Liverpool álomcsapatát, sokan nem gondolták, hogy Szoboszlai Dominik bekerülhet a kezdőbe. Erről az angol klub legendája, Jamie Carragher beszélt, akinek úgy tűnik, szintén megváltozott a véleménye a magyar válogatott középpályásról.
Carragher korábban többször is éles kritikával illette Szoboszlait, most viszont már korábbi csapattársához, Steven Gerrardhoz hasonlítja. Tény, a magyar középpályás a Vörösök legkiemelkedőbb játékosa eddig a szezonban. Sőt, Carragher szerint még jobb lehet.
Amikor ő nincs ott, a Liverpool nagyon szenved. Úgy néz ki, mint egy teljes értékű középpályás: tud labdát szerezni, tud passzolni. Amikor a csapathoz jött, úgy éreztem, hogy hiányzik belőle az önbizalom, de most úgy érzem, még nagyobb fejlődést fogunk látni tőle, ahogy rájön, mennyire fontos most ennek a csapatnak
– idézi a Liverpool legendájának szavait a LiverpoolEcho.
Amikor az emberek a szezon elején összeállították a csapatot, sokan nem gondolták, hogy Szoboszlai bekerülhet
– fogalmazott Carragher, aki szerint Florian Wirtz leigazolása jó hatással volt Szoboszlai Dominik teljesítményére.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre