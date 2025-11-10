RETRO RÁDIÓ

„Úgy néz ki, mint...” – nagyon megváltozott a vélemény Szoboszlai Dominikról

Ezt kevesen gondolták a szezon elején. Szoboszlai Dominikról megváltozott a vélemény Liverpoolban.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.10. 09:00
Szoboszlai Dominik Liverpool Jamie Carragher

Amikor a szurkolók a szezon elején összeállították a Liverpool álomcsapatát, sokan nem gondolták, hogy Szoboszlai Dominik bekerülhet a kezdőbe. Erről az angol klub legendája, Jamie Carragher beszélt, akinek úgy tűnik, szintén megváltozott a véleménye a magyar válogatott középpályásról.

Szoboszlai Dominik a Liverpool focistája
Amikor a szurkolók a szezon elején összeállították a Liverpool álomcsapatát, sokan nem gondolták, hogy Szoboszlai Dominik bekerülhet a kezdőbe Fotó: Getty Images

Carragher korábban többször is éles kritikával illette Szoboszlait, most viszont már korábbi csapattársához, Steven Gerrardhoz hasonlítja. Tény, a magyar középpályás a Vörösök legkiemelkedőbb játékosa eddig a szezonban. Sőt, Carragher szerint még jobb lehet.

Amikor ő nincs ott, a Liverpool nagyon szenved. Úgy néz ki, mint egy teljes értékű középpályás: tud labdát szerezni, tud passzolni. Amikor a csapathoz jött, úgy éreztem, hogy hiányzik belőle az önbizalom, de most úgy érzem, még nagyobb fejlődést fogunk látni tőle, ahogy rájön, mennyire fontos most ennek a csapatnak

– idézi a Liverpool legendájának szavait a LiverpoolEcho.

Amikor az emberek a szezon elején összeállították a csapatot, sokan nem gondolták, hogy Szoboszlai bekerülhet

– fogalmazott Carragher, aki szerint Florian Wirtz leigazolása jó hatással volt Szoboszlai Dominik teljesítményére. 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
