Kitálalt Szoboszlai Dominikról a magyar válogatott alapembere
Mintha egy család lettek volna. Szoboszlai Dominikhoz fűződő kapcsolatáról beszélt a magyar válogatott játékosa, Bolla Bendegúz.
Szoboszlai Dominikról is mesélt az Örményország és az Írország elleni vb-selejtezők előtt a magyar válogatott játékosait bemutató sorozat legújabb epizódjának főszereplője, Bolla Bendegúz. Az MLSZ TV stábja ezúttal a Rapid Wien focistájánál járt, aki a Liverpool középpályásához fűződő kapcsolatán kívül beszélt pályafutásának meghatározó pillanatairól, a sikerhez vezető út nehézségeiről, szépségeiről, valamint a családtagjairól, akiknek sokat köszönhet.
Szoboszlai Dominik és Bolla Bendegúz gyerekként ismerték meg egymást
Hatévesen kezdett el Szoboszlai Dominikkal együtt focizni a Videotonban Bolla Bendegúz, ahol előbbi édesapja, Szoboszlai Zsolt volt az edzőjük.
Mi ott kezdtünk el megismerkedni egymással
– fogalmazott Bolla, aki ezután Szoboszlaihoz hasonlóan a Főnix Goldban folytatta.
Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy szinte minden napunkat együtt töltöttük. Mondhatnám azt is, mintha egy család lettünk volna, mert a nap 24 órájából nagyon sokat együtt töltöttünk. Nyilván nagy részét az edzések tették ki, de nagyon sokszor volt olyan is, hogy együtt mentünk nyaralni, telelni, a két család. Úgyhogy ez tényleg nagyon régen kezdődött
– mesélte a magyar válogatott szélső, aki most már leginkább a válogatottban találkozik Szoboszlaival.
Messze vagyunk egymástól, de ez a jó kapcsolat, ami akkor jellemzett minket, a mai napig megvan. Attól függetlenül, hogy ekkora a távolság köztünk, és ezt ugyanúgy értem a családjainkra is
– tette hozzá Bolla. Majd visszaemlékezett, hogy régen, amikor a Főnix csapatával nagyon sok tornára jártak, volt köztük rivalizálás. Elég sokszor nyerte meg Szoboszlai Dominik a torna legjobbjának járó díjat, de Bolla Bendegúz is. Sőt, olyan is előfordult, hogy együtt érdemelték ki ezt az elismerést.
