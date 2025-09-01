„Meg kell, hogy álljak” – Robbie Keane nem titkolja, valami a Fradinál is fontosabb a számára

Izgalmas nyarat zárt le a Ferencváros focicsapata. Centiken múlott, de a gárda végül nem jutott a főtáblára a Bajnokok Ligájában, viszont a zöld-fehérekre így is nagy meccsek várnak az Európa-ligában. A válogatott szünetben pedig Debrecenben 3-0-s győzelemmel üzent a Fradi azoknak, akik úgy hiszik, itthon az NB I-ben el lehet kapni a címvédőt. Robbie Keane vezetőedző most fellélegezhet egy kicsit, s készülhet az őszi kihívásokra.

Robbie Keane január óta a Fradi edzője – Fotó: Mediaworks

Robbie Keane nem csak a Fradi edzésein dolgozik

Az ír szakember január elején érkezett a Ferencváros kispadjára. A gárda vele jutott tovább az Európa-liga alapszakaszából, majd a bajnokságban aranyat, a kupában ezüstöt nyert. Most az Origónak beszélt játékos- és edzői pályafutásáról, emellett kitért szeretteire is. Mint mondta, számára a család a legfontosabb, még akkor is, ha rengeteget dolgozik.

„Sokat dolgozom a stadionon kívül is, amit az emberek nem látnak. Ez is nagyon fontos, ahogy a feleségem szokta ilyenkor mondani: »Á, megint a videódat nézed.« Általában Phill, Stephen (Keane segítői, a szerk.) és én edzés után hazamegyünk, néhány órát a családunkkal töltünk, aztán egy órára találkozunk egy kávéra, ebédre vagy ilyesmire. Átbeszéljük a csapattal kapcsolatos teendőket vagy más dolgokat, mert az edzőpálya egy kicsit zajos hely ehhez, mert ott túl sokan vannak. Szóval néha jó elmenni máshova, csendes helyen lenni, és ott aztán sokat dolgozni az edzőpályától távol. De ez a munka igazából soha nem áll meg.”

Persze, amikor otthon vagyok, akkor nem a munkára gondolok, hazamegyek, találkozom a feleségemmel és a gyerekekkel. Meg kell, hogy álljak, mert apának kell lennem, mellette férjnek kell lennem. A családom a legfontosabb számomra, de ők tudják, milyen fontos számomra az, amit szeretek, amit imádok csinálni.

Robbie Keane és családja:

Keane-nel természetesen Budapesten is itt vannak a szerettei. Felesége Claudine, akivel tinikként ismerkedtek meg egymással, hivatalosan 2002 óta alkotnak egy párt, 2008-ban házasodtak össze. Két fiuk van, a 16 éves Robert Bonan, Hudson pedig 10 esztendős.