Könnyed sikerrel javított a Fradi a BL-búcsú után

Varga Barnabás duplázni tudott. A Fradi tükörsima győzelmet aratott Debrecenben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 21:53
Módosítva: 2025.08.31. 21:55
Alaposan felforgatott kezdőcsapatot küldött pályára Robbie Keane a Nagyerdei Stadionban, az NB I 6. fordulójában. A Qarabağ elleni győztes együtteshez képest többek között Tóth Alex, Szalai Gábor és Nagy Barnabás is megkapta az ír szakember bizalmát. A Fradi a legutóbbi bajnoki meccsén 2-1-re kikapott a Puskás Akadémiától, így kötelező volt a győzelem Dibuszéknak.

Gálázott a Fradi

A magyar rekordbajnok már az első perctől kezdve mezőnyfölényben futballozott, és többször is eljutott a Debrecen kapuja elé. A 13. percben Kanikovski lövésénél a kapufa mentette meg a hazaiakat, majd Pesics fejesét Varga Ádám tolta ki a léc alól. Két perccel később megtört a jég: Tóth Alex bal oldali szögletére Varga Barnabás érkezett a rövid oldalon, és csúsztatott a Loki kapujába. Alig tíz perccel később Cadu megduplázta a Ferencváros előnyét, ám utólag kiderült, hogy Pesics lesen helyezkedett az akció során, így maradt az 1–0. Dzsudzsákék a 39. percben veszélyeztettek először, de Bárány Donát löketét magabiztosan fogta Dibusz. A másik oldalon azonnal jött a válasz: egy tanítani való támadás végén Nagy centerezett, Varga Barnabás pedig tíz méterről a kapuba belsőzte a labdát. A félidei kétgólos különbség talán nem is tükrözte igazán a játék képét, a zöld-fehérek akár már az első játékrészben eldönthették volna a találkozót.

A második félidőt enerváltan kezdték a vendégek, ami hamar megbosszulta magát: Kocsis Dominik maradt üresen a bal szélen, okosan visszajátszotta a labdát, középen pedig Bárány érkezett és könnyedén a hosszú alsóba lőtte a labdát, viszont a VAR ezt a találatot is elvette les miatt. A 73. perben Szűcs Tamás tesztelte Dibusz reflexeit, de a válogatott hálóőrén nem lehetett kifogni. A második félidő kiegyenlítettebb volt mint az első, a debreceniek támadtak többet, a Ferencváros leginkább már a meccs végét várta. A végeredményt a csereként beálló Gruber Zsombor állította be, a fiatal tehetség húsz méterről lőtte ki az alsó sarkot.

A Fradi ezzel a 3-0-s győzelemmel tapad az éllovas Paksra, jelenleg négy pont választja el egymástól a két csapatot, viszont Bognár György csapat egy mérkőzéssel többet játszott. Robbie Keane csapata legközelebb a DVTK-t fogadja a Groupama Arénában a válogatott szünetet követően.

 

