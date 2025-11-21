Aranyfényben ragyogott Emilio lánya mesés esküvője

Pompa, csillogás és felhőtlen öröm uralta Emilio lánya, kis Tina esküvőjét. A Bors exkluzívan ott volt, amikor Bangó Margit dédunokája polgári szertartáson kimondta az igent Norbinak, aki még 2019-ben, az Eiffel-torony tövében jegyezte el. A dubaji menyasszonyi ruha, a kora délután óta tartó készülődés és a ragyogó smink mind jelezte: ez életének egyik legnagyobb napja.

A gyáli ceremónia után a friss házasok aranyba öltözött rokonsággal együtt Budapest felé indultak ünnepelni – méghozzá nem akárhogyan, hanem egy pezsgő aranyszínű, kilencszemélyes Chrysler 300C limuzinnal.

Egyetlen árnyék vetült a napra: Bangó Margit egészségügyi okokból nem lehetett jelen, de – ahogy Jellinek Tina elárulta – szívből örül a fiatalok boldogságának.

„A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak” – árulta el a Borsnak Emilio felesége, Jellinek Tina Bangó Margit dédunokája esküvőjén.





A modernkori meseautót a luxus és a kényelem jellemzi, méghozzá felsőfokon. A limuzin teteje üvegből készült, így ha kényelmesen hátra dől valaki a bőr kanapén, teljes a panoráma tárul elé. Tehát szabad a kilátás nem csak oldalra hanem felfelé is. Mellette nyitható tetőablak is található, amin természetesen menet közben is ki lehet állni, és élvezni a kíváncsi tekinteteket.