RETRO RÁDIÓ

Aranyfényben ragyogott Emilio lánya mesés esküvője

Emilio lánya, kis Tina fényűző, érzelmekkel teli esküvőn mondta ki a boldogító igent, ahol a dubaji menyasszonyi ruha, az aranylimuzin és a felhőtlen ünneplés tette felejthetetlenné a napot – még akkor is, ha Bangó Margit csak lélekben lehetett jelen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
Bangó Margit Chrysler 300C Kis Tina Emilio

Pompa, csillogás és felhőtlen öröm uralta Emilio lánya, kis Tina esküvőjét. A Bors exkluzívan ott volt, amikor Bangó Margit dédunokája polgári szertartáson kimondta az igent Norbinak, aki még 2019-ben, az Eiffel-torony tövében jegyezte el. A dubaji menyasszonyi ruha, a kora délután óta tartó készülődés és a ragyogó smink mind jelezte: ez életének egyik legnagyobb napja.

 

A gyáli ceremónia után a friss házasok aranyba öltözött rokonsággal együtt Budapest felé indultak ünnepelni – méghozzá nem akárhogyan, hanem egy pezsgő aranyszínű, kilencszemélyes Chrysler 300C limuzinnal.

Egyetlen árnyék vetült a napra: Bangó Margit egészségügyi okokból nem lehetett jelen, de – ahogy Jellinek Tina elárulta – szívből örül a fiatalok boldogságának.

„A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak” – árulta el a Borsnak Emilio felesége, Jellinek Tina Bangó Margit dédunokája esküvőjén.


A modernkori meseautót a luxus és a kényelem jellemzi, méghozzá felsőfokon. A limuzin teteje üvegből készült, így ha kényelmesen hátra dől valaki a bőr kanapén, teljes a panoráma tárul elé. Tehát szabad a kilátás nem csak oldalra hanem felfelé is. Mellette nyitható tetőablak is található, amin természetesen menet közben is ki lehet állni, és élvezni a kíváncsi tekinteteket. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu