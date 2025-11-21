Exkluzív fotón a megható pillanat: Tina ragyogott lánya esküvőjén

Bangó Margit dédunokája, a kis Tina ma kimondta a boldogító igent, és természetesen a szülei is ott voltak mellette. Emilio felesége, Jellinek Tina ragyogott a csillogó ruhájában, és a remek alakja is minden figyelmet megérdemelt.

Jellinek Tina 50 kilót fogyott

Bangó Margit szeretett dédunokája a nagy napon valósággal királynőként ragyogott, és szépsége mindenkit elbűvölt. Jellinek Tina és Emilio látványos fogyása azoknak már bizonyára nem meglepetés, akik figyelemmel kísérik a család életét, mégis újra és újra lenyűgöző, milyen fantasztikus formában vannak. Az örömanya és az örömapa is különösen elegánsan jelent meg kis Tina esküvőjén, ragyogásukkal tovább emelve az esemény ünnepi hangulatát.

„Először is hadd' büszkélkedjek el, hogy már mínusz 50 kilónál tartok, és ez számomra egy csodálatos dolog, mert végre boldogan tudok belenézni a tükörbe, és végre, hosszú évtizedek után meg tudok barátkozni azzal, amit látok” – kezdte a Borsnak Tina, Emilio felesége fogyásával kapcsolatban.

„A nagy halozások már elmúltak, ettünk 42 évig, én legalábbis, ugyanis másfél éve vagyok gyomor bypass műtött. Úgyhogy most már én úgy vagyok vele, hogy ez hátrébb került abban a bizonyos fontossági sorrendben, de igazából nem is tudunk sokat enni hála a Jóistennek, hiszen ennek a műtétnek az a lényege, hogy a gyomor térfogatát lekicsinyítik. Viszont én így is nagyon odafigyelek, és amit lehet az próbálom kiiktatni” – vallotta be őszintén, a fogyásával kapcsolatban.

