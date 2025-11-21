RETRO RÁDIÓ

Nem fogod elhinni honnan érkezett Emilio lányának menyasszonyi ruhája! - Fotó

Születésnapján mondta ki a boldogító igent Emilio lánya. A ceremónián azonban nem mindenki lehetett jelen. Emilio lánya csodaszép és boldog.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
Módosítva: 2025.11.21.
Tina ruha esküvőiruha mennyasszony

Mint arról a Metropol az elsők között beszámolt, 24. születésnapján mondta ki a boldogító igent Emilio lánya, Tina. A fiatal nő és szerelme már hat éve jártak jegyben romantikus 2019-ben megejtett párizsi eljegyzésük után. 

emilio lánya mennyasszonyi ruha
A család kitett magáért: arany szín, csillogás, gyöngyök, flitterek. Ez volt Emilio lánya mennyasszonyi ruha! (Fotó: Bors)

A fiatalok polgári esküvőn kötötték össze az életüket, majd a család apraja nagyjával ünnepelték meg az életre szóló elköteleződést. Csupán egyetlen családtag Bangó Margit nem lehetett jelen a nagy napon, ugyanis egészségügyi gondjai miatt csak távolról tudta elküldeni dédunokájának és újdonsült férjének minden szeretetét. 

Emilio lánya különleges ruhában tündökölt 

A Bors exkluzív módon részt vesz a szertartáson és a családi ünnepségen, így derítettek fényt Tina mennyasszony ruhájának különleges eredetére. A szertartásra Tina Bangó Margit otthonában készülődött.  A cigány zene koronázatlan királynőjének ágyára terítették ki a mesebeli menyasszonyi ruhát, ami több szempontból is különlegesnek számít. Emilio a Borsnak súgta meg:

„Ez a ruha Dubajból származik. Én nagyon sok esküvőn énekeltem már, gyönyörű menyasszonyoknál, az elmúlt 30 évben… De ilyen gyönyörű ruhát még nem láttam! És nem azért mondom, mert a lányomról van szó. Komolyan mondom, én ilyennel még nem találkoztam. Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van” – a díszes ruhának súlya is van, Emil nevetve megjegyezte:

„A romák általában szeretik a csillogó-villogót. Szeretjük az extra dolgokat. Amikor az iskolában volt végzős, akkor persze egy visszafogottabb ruhát vett fel. De most ezen a ruhán Magyarország összes diszkófénye rajta van. Tinikém a királynők királynője lesz”

További részletek Tina sminkjéről és arról a meseautóról ami az ifjú párt vitte az esküvőre a Bors oldalán.

 

 

 

