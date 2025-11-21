Hoppá! Emilio lánya várandós: már tudják a baba nemét és nevét is!

Emilio lánya, Tina, hamarosan anyai örömök elé néz, és az öröm hatalmas. A polgári ceremónia után a nemrégiben diplomát szerzett fiatal házasok Budapesten, a Festetics Palotában ünnepeltek tovább, ahol gyönyörű esküvői fotók készültek róluk. A vendégek talán nem is sejtették, hogy a Dubajból hozatott káprázatos esküvői ruha alatt már látszik Tina kismama pocakja – hamarosan tehát bővül a család.

Bővül Emilio családja: kis Tina az esküvőn jelentette be, hogy babát vár (Fotó: Bors)

Tina és friss férje, Norbi úgy érezték, az esküvő napja a legalkalmasabb, hogy egy különleges hírt osszanak meg a meghívottakkal. Tina boldogan jelentette be, hogy kisbabát várnak.

Kismamaként állt az oltár elé

„Hálásak vagyunk, hiszen életünk legnagyobb ajándékát kaptuk. Ezzel válik teljessé a családunk, és még nehezen hisszük el, hogy szülők leszünk. Még egyikünk sem érzi teljesen a valóságot, de amikor ránézünk erre a képre, mindig elolvadunk. Kisfiúnk lesz, Norbika lesz a neve” – mesélték a Borsnak a szerelmesek, akik családja is nagyon örül annak, hogy hosszú várakozás után egy kisfiú érkezik közéjük.

„Be kell valljam, én nagyon lányos vagyok, de Tinát nem hagytam békén, hogy most már szüljön egy kisfiút. Helyette a szerelmes lányom szült. Nagyon fogjuk szeretni, ez egy szeretetcunami lesz ezzel a kisfiúval, már mindenki most imádja. Isten legnagyobb áldása, amikor egy szerelemgyümölcs már ott van: Norbika és a kis Tinike szerelmes gyümölcse” – áradozott elérzékenyülve Emilio a Borsnak.