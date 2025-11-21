RETRO RÁDIÓ

Ezért nem lehetett ott dédunokája esküvőjén Bangó Margit

Bangó Margit sajnos nem lehetett ott imádott dédunokája lakodalmán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
November 21-én kimondta a boldogító igent kicsi Tina és szerelme, Norbi. A meghitt gyáli ceremónián ötvenfős násznép ünnepelte a fiatalokat, csak egyetlen fontos családtag hiányzott a sorokból, a híres Bangó Margit - írja a Bors.

Bangó Margit nem lehetett ott dédunokája esküvőjén (Fotó: Bors)

Bangó Margit orvosi kezelés alatt áll

A Kossuth-díjas énekesnő hónapok óta várta dédunokája esküvőjét, mégsem lehetett ott a nagy napon. Jellinek Tina, Emilio felesége közölte, hogy Margit jelenleg orvosi kezelés alatt áll, ezért fizikailag képtelen volt részt venni a szertartáson. 

A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak

- árulta el a Borsnak Emilio felesége.

(Fotó: Bors)

A 24 éves menyasszony délután egy órakor kezdte a készülődést Bangó Margit gyáli házában. A különleges, hercegnős ruhát az énekesnő szobájában őrizték egészen addig, amíg Tina fel nem vette. Norbi 2019 novemberében, az Eiffel-torony lábánál jegyezte el szerelmét, a mostani ceremónia így egy régen várt történet beteljesedése lett.

 

 

