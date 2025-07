A híradó merőben más volt, mint a mai: Így tévéztek a magyarok évtizedekkel ezelőtt - galéria

1957. július 2-án, vagyis 68 éve sugározta első híradóját a Magyar Televízió. Több néven is futott a híradó, végül 1958 áprilisában kapta meg a ma is ismert TV Híradó nevet. Galériánkban a kezdetektől mutatjuk be a televíziózást, képekben.