Bezárt a Séfek Séfe győztesének étterme: „Annyira nem kifizetődő, mint valahol dolgozni”

A Séfek Séfe győztesével nagyot fordult a világ a műsor óta, hiszen amellett, hogy saját pizzázóját vezette, Tállyán kapott munkát, így heti szinten ingázott a két város között. Ám azóta mindez megváltozott, ugyanis mint kiderült már Budapesten dolgozik és teljes erejével a Michelin ajánlásra gyúr, ám ezért súlyos árat kellett fizetnie. Szabolcs most elárulta, miért kellett bezárnia saját pizzázóját.

Szántó Szabolcs Séfek Séfe győztesként minden lehetőséget megragad, hogy elérje az álmait Fotó: Instagram

Szántó Szabolcs étterme a műsor után remekül futott, így amíg ő az új tállyai projekten dolgozott a párja és testvére vezették a helyet. Csakhogy mostanra be kellett látnia, a céljai érdekében van, amit fel kell áldoznia, így mára bezárta a saját vállalkozását, és a budapesti Kis Tirol Étteremben tevékenykedik. Erről az áldozatról mesélt most a Metropolnak.

„Tállyán véget ért a pályafutásom, és visszatértem Budapestre a Kis Tirol Étterembe, a 16. kerületbe. Dolgoztam már itt korábban, és azóta is jóban voltam a tulajokkal, szóval így nem volt olyan nagy dolog ez a váltás. A pizzázómat viszont bezártam, de jó ez így, nem kell annyit idegeskedni” – vágott bele Szabi.

Korábban úgy voltam vele, hogy nem akarnám elengedni, de amikor már elköltöttem rá több millió forintot, és annyira nem kifizetődő, mint valahol dolgozni, mert többet keresel, mint vállalkozóként, akkor át kell gondolni a dolgokat. Szívem szerint nyilván nem zártam volna be, de ez volt az észszerű döntés

– fejtette ki őszintén.

Szántó Szabolcs tállyai projektje után most Budapesten, a Kis Tirol Étteremben mutatja meg mit tud Fotó: Instagram

A Séfek Séfe győztese új projektbe kezdett

Szabi persze a fine dining világától nem távolodott el, csak most már a Kis Tirol Étterem égisze alatt valósítja meg az ötleteit, amiben szinte teljesen szabad kezet kap.

„Itt van egy aránylag nagy étterem, szerintem körülbelül 150-200 fő simán le tud ülni egyszerre, emellett pedig van egy olyan helyiség, ami kávézóként és reggeliző helyként üzemelt régen. És itt átvettem a reggeliztetést, de nem volt úgy kihasználva a hely, szóval kitaláltam, hogy péntek-szombaton csináljunk ilyen 6-7 fogásos vacsoraesteket. És ezt csináljuk most a tulajdonos fiával, Fáncsi Dániellel” – mesélte.