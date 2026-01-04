Bezárt a Séfek Séfe győztesének étterme: „Annyira nem kifizetődő, mint valahol dolgozni”
Szántó Szabolcs 2024 nyerte meg a TV2 gasztrorealityjét, ami után teljes gőzzel építeni kezdte a karrierjét. Ám most kiderült, hogy a Séfek Séfe győztese azóta kénytelen volt bezárni a saját pizzázóját, amiről most a Metropolnak mesélt.
A Séfek Séfe győztesével nagyot fordult a világ a műsor óta, hiszen amellett, hogy saját pizzázóját vezette, Tállyán kapott munkát, így heti szinten ingázott a két város között. Ám azóta mindez megváltozott, ugyanis mint kiderült már Budapesten dolgozik és teljes erejével a Michelin ajánlásra gyúr, ám ezért súlyos árat kellett fizetnie. Szabolcs most elárulta, miért kellett bezárnia saját pizzázóját.
Szántó Szabolcs étterme a műsor után remekül futott, így amíg ő az új tállyai projekten dolgozott a párja és testvére vezették a helyet. Csakhogy mostanra be kellett látnia, a céljai érdekében van, amit fel kell áldoznia, így mára bezárta a saját vállalkozását, és a budapesti Kis Tirol Étteremben tevékenykedik. Erről az áldozatról mesélt most a Metropolnak.
„Tállyán véget ért a pályafutásom, és visszatértem Budapestre a Kis Tirol Étterembe, a 16. kerületbe. Dolgoztam már itt korábban, és azóta is jóban voltam a tulajokkal, szóval így nem volt olyan nagy dolog ez a váltás. A pizzázómat viszont bezártam, de jó ez így, nem kell annyit idegeskedni” – vágott bele Szabi.
Korábban úgy voltam vele, hogy nem akarnám elengedni, de amikor már elköltöttem rá több millió forintot, és annyira nem kifizetődő, mint valahol dolgozni, mert többet keresel, mint vállalkozóként, akkor át kell gondolni a dolgokat. Szívem szerint nyilván nem zártam volna be, de ez volt az észszerű döntés
– fejtette ki őszintén.
A Séfek Séfe győztese új projektbe kezdett
Szabi persze a fine dining világától nem távolodott el, csak most már a Kis Tirol Étterem égisze alatt valósítja meg az ötleteit, amiben szinte teljesen szabad kezet kap.
„Itt van egy aránylag nagy étterem, szerintem körülbelül 150-200 fő simán le tud ülni egyszerre, emellett pedig van egy olyan helyiség, ami kávézóként és reggeliző helyként üzemelt régen. És itt átvettem a reggeliztetést, de nem volt úgy kihasználva a hely, szóval kitaláltam, hogy péntek-szombaton csináljunk ilyen 6-7 fogásos vacsoraesteket. És ezt csináljuk most a tulajdonos fiával, Fáncsi Dániellel” – mesélte.
Szántó Szabolcs Michelin ajánlásról álmodik
Persze a legtöbb szakács vágyai között szerepelnek a különböző nemzetközi elismerések, mint a Michelin csillag, az ajánlás vagy éppen a Bib Gourmand minősítés, de Szabi esetében ez sokkal több, mint egy egyszerű álom, ugyanis ő mindezt már jövőre el akarja érni.
„Elértem arra a pontra, hogy a karrierem mindennél fontosabb jelenleg. Ez az igazság, sajnos. Pihenni majd akkor fogok, amikor nyugdíjas leszek. Most nagyon szeretnék bekerülni a Michelin guide-ba, egy ajánlás nagyon jó lenne, vagy egy Bib Gourmand minősítés, vagy bármi. Csillagot nem szeretnék, az messze át tőlem, de ezeket, illetve egy Gault Millau elismerést mindenképp meg akarok szerezni” – jelentette ki határozottan.
A napokban kaptam is egy elég jó visszajelzést, mert Instagramon valamelyik nap bekövetett a Gault Millau Hungary. szóval lehetséges, hogy felfigyeltek egy kicsit a munkásságomra, aminek nagyon örülnék. Úgyhogy a jövő évi terv mindenképpen két sapka a Gault Millaun és egy Michelin ajánlás, akár egyszerre is
– vallotta még be.
