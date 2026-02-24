Nem hiszed el, kiknek a fotójába trollkodott bele Krausz Gábor!

Csak pislogunk annak láttán, hogy milyen arcot vág a Séfek séfe sztárja Csuti és kedvese, Sudár Bius közös fotóján. Krausz Gábor nem csak grimaszol, de még a nyelvét is kinyújtva trollkodik bele a boldog pár fotójába.

Nincs harag, sőt! Csutit nem zavarja, hogy Krausz Gábor beletrollkodott a Sudár Biussal közös fotójába(Fotó: Karnok Csaba)

Krausz Gábor trollkodása egyáltalán nem zavarja Csutit

Bár sokan kiakadnának, ha azzal szembesülnek, hogy valaki belerondít a fényképükbe, Csutit mindez szemmel láthatóan egyáltalán nem zavarja. Sőt! Ő maga volt az, aki megosztotta a nem mindennapi felvételt az Instagram-oldalán.

Te mit szólnál, ha Krausz Gábor a ti fotótokba grimaszolna bele?