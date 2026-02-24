Nem hiszed el, kiknek a fotójába trollkodott bele Krausz Gábor!
Ő az igazi troll a konyhából! A Séfek séfe sztárja, Krausz Gábor még a nyelvét is kinyújtotta!
Csak pislogunk annak láttán, hogy milyen arcot vág a Séfek séfe sztárja Csuti és kedvese, Sudár Bius közös fotóján. Krausz Gábor nem csak grimaszol, de még a nyelvét is kinyújtva trollkodik bele a boldog pár fotójába.
Krausz Gábor trollkodása egyáltalán nem zavarja Csutit
Bár sokan kiakadnának, ha azzal szembesülnek, hogy valaki belerondít a fényképükbe, Csutit mindez szemmel láthatóan egyáltalán nem zavarja. Sőt! Ő maga volt az, aki megosztotta a nem mindennapi felvételt az Instagram-oldalán.
Te mit szólnál, ha Krausz Gábor a ti fotótokba grimaszolna bele?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre