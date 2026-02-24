RETRO RÁDIÓ

Nem hiszed el, kiknek a fotójába trollkodott bele Krausz Gábor!

Ő az igazi troll a konyhából! A Séfek séfe sztárja, Krausz Gábor még a nyelvét is kinyújtotta!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.24.
Krausz Gábor Sudár Bius Csuti

Csak pislogunk annak láttán, hogy milyen arcot vág a Séfek séfe sztárja Csuti és kedvese, Sudár Bius közös fotóján. Krausz Gábor nem csak grimaszol, de még a nyelvét is kinyújtva trollkodik bele a boldog pár fotójába.

Krausz Gábor belegrimaszolt Csutiék közös fojába
Nincs harag, sőt! Csutit nem zavarja, hogy Krausz Gábor beletrollkodott a Sudár Biussal közös fotójába(Fotó: Karnok Csaba)

Krausz Gábor trollkodása egyáltalán nem zavarja Csutit

Bár sokan kiakadnának, ha azzal szembesülnek, hogy valaki belerondít a fényképükbe, Csutit mindez szemmel láthatóan egyáltalán nem zavarja. Sőt! Ő maga volt az, aki megosztotta a nem mindennapi felvételt az Instagram-oldalán.

Te mit szólnál, ha Krausz Gábor a ti fotótokba grimaszolna bele?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu