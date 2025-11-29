„Egy álmom vált valóra” - döbbenetes vallomással indította a Megasztárt Ördög Nóra
Már nagyon régóta szerette volna, ha ez teljesül.
A hatodik élő show-jával kezdetét vette a Megasztár-döntője. A műsor a négy versenyző közös döntős produkciójával indult.
Ám az előadás közben olyan dolog történt, amire sokan nem számítottak. A két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland is becsatlakozott az énekesekhez. A beköszönésnél Ördög Nóra bevallotta, hogy egy álma vált ezzel valóra.
Egy álmom vált valóra, hogy együtt énekelhettünk a finalistákkal
- jelentette ki a csinos műsorvezető.
