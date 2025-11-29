RETRO RÁDIÓ

„Egy álmom vált valóra” - döbbenetes vallomással indította a Megasztárt Ördög Nóra

Már nagyon régóta szerette volna, ha ez teljesül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 19:35
Megasztár döntő éneklés Ördög Nóra

A hatodik élő show-jával kezdetét vette a Megasztár-döntője. A műsor a négy versenyző közös döntős produkciójával indult.

Fotó: MEDIAWORKS

Ám az előadás közben olyan dolog történt, amire sokan nem számítottak. A két műsorvezető, Ördög Nóra és Szépréthy Roland is becsatlakozott az énekesekhez. A beköszönésnél Ördög Nóra bevallotta, hogy egy álma vált ezzel valóra.

Egy álmom vált valóra, hogy együtt énekelhettünk a finalistákkal

- jelentette ki a csinos műsorvezető.

 

