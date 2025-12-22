RETRO RÁDIÓ

„Az egész szakma aggódik érte, köztük én is” – üzent a sztár T. Dannynek, akinél drogot találtak

A zenész szerint óriási a tévedés a kábítószer kapcsán. Mint mondja, a drog nem lazaság és keménység, hanem leépülés és önpusztítás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 08:51
T. Danny Tóth Szabi drogtörvény

A Sugarloaf együttes zenésze, Tóth Szabi kormány új, szigorított drogtörvényét alapvetően szükséges lépésnek tartja, miközben egyre nagyobb aggodalommal figyeli, milyen irányba halad a hazai zenei közeg. Meglátása szerint kívülről kevesen érzékelik azt a folyamatos nyomást, amely a művészeket éri: az állandó megfelelési kényszert, a monoton utazásokat és az elvárások súlyát, amelyek sokakat könnyen a szerek felé sodornak. Úgy látja, a droghasználat mögött gyakran nem vagányság, hanem menekülés áll. T. Dannyről is kendőzetlenül vallott.

Drogtörvény: Tóth Szabi T. Danny kapcsán sem hallgatott
Drogtörvény: Tóth Szabi T. Danny kapcsán sem hallgatott (Fotó: Bors)

Tóth Szabi a drogtörvény mellett áll: T. Dannyről is nyíltan beszélt

Tóth Szabi szerint a drogaddikció alapvetően betegség, ezért az érintetteket nem megbélyegezni kell, hanem kezelni, ugyanakkor hangsúlyozza: mindez nem zárja ki a határozott fellépést. Úgy véli, a zéró tolerancia és a razziák igenis fontos szerepet játszanak a megelőzésben, mert komoly visszatartó erővel bírnak. Mint mondta: 

A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni

árulta el. Meggyőződése, hogy ha ez a szigor már csak minden második embert eltántorít, akkor már elérte a célját.

Tóth Szabi szerint a művészléttel nem mindenki tu megküzdeni.
Tóth Szabi szerint olykor roppant nehéz a művészlét, ebbe a csapdába eshetett bele T. Danny is (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt...”

A marihuána legalizálásának gondolatát határozottan elutasítja, mert úgy látja, az összehasonlítás az alkohollal félrevezető. Bár elismeri, hogy az alkohol is súlyos károkat okozhat, szerinte a drogok sokkal gyorsabban és látványosabban rombolják le az embert. Álláspontja szerint a legalizálás nem megoldás, sőt, újabb veszélyeket teremtene, például a közlekedésben, ahol ő maga is a zéró toleranciát tartja az egyetlen elfogadható útnak:Senki se kábítószerezzen, mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott".

Hisz a drogprevencióban

A megelőzés kapcsán Szabi a személyes történetek erejét emelte ki. Úgy tapasztalta, hogy a fiatalokra sokkal nagyobb hatással vannak azok az előadások a drogról, amikor egykori drogfüggők beszélnek saját múltjukról, mint bármilyen elrettentő plakát vagy kampány. Szerinte az ilyen történetek képesek valódi nyomot hagyni, és hosszú távon gondolkodásra késztetni a fiatalokat.

Brutális dolgokat lát a művészközegben

Különösen visszásnak tartja azt is, ahogyan a droghasználat egyes körökben menőségi faktorrá vált. Úgy látja, a sztárvilágban sokszor teljesen torz kép alakul ki arról, mit jelent „lazának” vagy „keménynek” lenni, miközben a valóság inkább leépülésről és önpusztításról szól: 

Mindig tágra nyílt szemmel nézem, amikor jönnek ki a vécéről, miután felszívták a kokaint

– fakadt ki a zenész, akinek szavait a Bors idézte. Szabi szerint semmi menő nincs abban, amikor valaki ezt csinálja, mégis újra és újra találkozik ezzel a jelenséggel.

Aggódik T. Danny miatt

A beszélgetés végén T. Danny, azaz Telegdy Dániel neve is szóba került, akinek állapota miatt egyre többen aggódnak a szakmában. Szabi szerint nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a rapper látványosan lefogyott, az orra is teljesen eldeformálódott, miközben nemrégiben drogot is találtak nála. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott: 

Az egész szakma aggódik érte, köztük én is. Haver, tehetséges vagy, értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg. Kívánom, hogy találd meg a lelki békéd minél hamarabb...

zárta a gondolatait Szabi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu