„Az egész szakma aggódik érte, köztük én is” – üzent a sztár T. Dannynek, akinél drogot találtak
A zenész szerint óriási a tévedés a kábítószer kapcsán. Mint mondja, a drog nem lazaság és keménység, hanem leépülés és önpusztítás.
A Sugarloaf együttes zenésze, Tóth Szabi kormány új, szigorított drogtörvényét alapvetően szükséges lépésnek tartja, miközben egyre nagyobb aggodalommal figyeli, milyen irányba halad a hazai zenei közeg. Meglátása szerint kívülről kevesen érzékelik azt a folyamatos nyomást, amely a művészeket éri: az állandó megfelelési kényszert, a monoton utazásokat és az elvárások súlyát, amelyek sokakat könnyen a szerek felé sodornak. Úgy látja, a droghasználat mögött gyakran nem vagányság, hanem menekülés áll. T. Dannyről is kendőzetlenül vallott.
Tóth Szabi a drogtörvény mellett áll: T. Dannyről is nyíltan beszélt
Tóth Szabi szerint a drogaddikció alapvetően betegség, ezért az érintetteket nem megbélyegezni kell, hanem kezelni, ugyanakkor hangsúlyozza: mindez nem zárja ki a határozott fellépést. Úgy véli, a zéró tolerancia és a razziák igenis fontos szerepet játszanak a megelőzésben, mert komoly visszatartó erővel bírnak. Mint mondta:
A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni
– árulta el. Meggyőződése, hogy ha ez a szigor már csak minden második embert eltántorít, akkor már elérte a célját.
„Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt...”
A marihuána legalizálásának gondolatát határozottan elutasítja, mert úgy látja, az összehasonlítás az alkohollal félrevezető. Bár elismeri, hogy az alkohol is súlyos károkat okozhat, szerinte a drogok sokkal gyorsabban és látványosabban rombolják le az embert. Álláspontja szerint a legalizálás nem megoldás, sőt, újabb veszélyeket teremtene, például a közlekedésben, ahol ő maga is a zéró toleranciát tartja az egyetlen elfogadható útnak: „Senki se kábítószerezzen, mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott".
Hisz a drogprevencióban
A megelőzés kapcsán Szabi a személyes történetek erejét emelte ki. Úgy tapasztalta, hogy a fiatalokra sokkal nagyobb hatással vannak azok az előadások a drogról, amikor egykori drogfüggők beszélnek saját múltjukról, mint bármilyen elrettentő plakát vagy kampány. Szerinte az ilyen történetek képesek valódi nyomot hagyni, és hosszú távon gondolkodásra késztetni a fiatalokat.
Brutális dolgokat lát a művészközegben
Különösen visszásnak tartja azt is, ahogyan a droghasználat egyes körökben menőségi faktorrá vált. Úgy látja, a sztárvilágban sokszor teljesen torz kép alakul ki arról, mit jelent „lazának” vagy „keménynek” lenni, miközben a valóság inkább leépülésről és önpusztításról szól:
Mindig tágra nyílt szemmel nézem, amikor jönnek ki a vécéről, miután felszívták a kokaint
– fakadt ki a zenész, akinek szavait a Bors idézte. Szabi szerint semmi menő nincs abban, amikor valaki ezt csinálja, mégis újra és újra találkozik ezzel a jelenséggel.
Aggódik T. Danny miatt
A beszélgetés végén T. Danny, azaz Telegdy Dániel neve is szóba került, akinek állapota miatt egyre többen aggódnak a szakmában. Szabi szerint nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a rapper látványosan lefogyott, az orra is teljesen eldeformálódott, miközben nemrégiben drogot is találtak nála. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
Az egész szakma aggódik érte, köztük én is. Haver, tehetséges vagy, értem, hogy a démonjaid elől menekülsz, de állj meg. Kívánom, hogy találd meg a lelki békéd minél hamarabb...
– zárta a gondolatait Szabi.
