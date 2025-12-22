„Az egész szakma aggódik érte, köztük én is” – üzent a sztár T. Dannynek, akinél drogot találtak

A Sugarloaf együttes zenésze, Tóth Szabi kormány új, szigorított drogtörvényét alapvetően szükséges lépésnek tartja, miközben egyre nagyobb aggodalommal figyeli, milyen irányba halad a hazai zenei közeg. Meglátása szerint kívülről kevesen érzékelik azt a folyamatos nyomást, amely a művészeket éri: az állandó megfelelési kényszert, a monoton utazásokat és az elvárások súlyát, amelyek sokakat könnyen a szerek felé sodornak. Úgy látja, a droghasználat mögött gyakran nem vagányság, hanem menekülés áll. T. Dannyről is kendőzetlenül vallott.

Drogtörvény: Tóth Szabi T. Danny kapcsán sem hallgatott (Fotó: Bors)

Tóth Szabi a drogtörvény mellett áll: T. Dannyről is nyíltan beszélt

Tóth Szabi szerint a drogaddikció alapvetően betegség, ezért az érintetteket nem megbélyegezni kell, hanem kezelni, ugyanakkor hangsúlyozza: mindez nem zárja ki a határozott fellépést. Úgy véli, a zéró tolerancia és a razziák igenis fontos szerepet játszanak a megelőzésben, mert komoly visszatartó erővel bírnak. Mint mondta:

A rendőrök bemehetnek a klubba, és bárkit előállíthatnak, ami szerintem teljesen normális, hiszen egy fiatal háromszor is átgondolja, hogy cuccozzon-e, mielőtt elindul szórakozni

– árulta el. Meggyőződése, hogy ha ez a szigor már csak minden második embert eltántorít, akkor már elérte a célját.

Tóth Szabi szerint olykor roppant nehéz a művészlét, ebbe a csapdába eshetett bele T. Danny is (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Senki se kábítószerezzen mert öl, butít és nyomorba dönt...”

A marihuána legalizálásának gondolatát határozottan elutasítja, mert úgy látja, az összehasonlítás az alkohollal félrevezető. Bár elismeri, hogy az alkohol is súlyos károkat okozhat, szerinte a drogok sokkal gyorsabban és látványosabban rombolják le az embert. Álláspontja szerint a legalizálás nem megoldás, sőt, újabb veszélyeket teremtene, például a közlekedésben, ahol ő maga is a zéró toleranciát tartja az egyetlen elfogadható útnak: „Senki se kábítószerezzen, mert öl, butít és nyomorba dönt. Nagyon sok olyan embert láttam magam körül, aki rászokott és nagyon gyorsan lecsúszott".

Hisz a drogprevencióban

A megelőzés kapcsán Szabi a személyes történetek erejét emelte ki. Úgy tapasztalta, hogy a fiatalokra sokkal nagyobb hatással vannak azok az előadások a drogról, amikor egykori drogfüggők beszélnek saját múltjukról, mint bármilyen elrettentő plakát vagy kampány. Szerinte az ilyen történetek képesek valódi nyomot hagyni, és hosszú távon gondolkodásra késztetni a fiatalokat.