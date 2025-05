Díjat kapott a Sugarloaf zenésze, óriási az öröm

„Az utóbbi időben nagyon sok rosszindulatú visszajelzést kaptunk a közösségi média felületeken. Olyannyira, hogy megfogalmazódott bennünk egy olyan számnak a gondolata, ami egyfajta válaszként szolgál erre a társadalmi jelenségre. Volt olyan, hogy a telefonszámainkat is kiderítették és arra írtak vagy felhívtak, de különféle e-mail-címeinkre szintén érkeztek rosszindulatú üzenetek. Az elején nem foglalkoztam ezekkel annyira, de aztán elértünk egy olyan pontra, ahol már mást nem tudsz tenni, minthogy jogi lépéseket kezdeményezel, mert kaptunk halálos fenyegetéseket is” – nyilatkozta pár hete a Sugarloaf zenésze, az együttessel egy dalt is szenteltek a negatív hozzászólóknak.