„A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség” – írja Facebook-oldalán Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség (Fotó: TV2)

T. Dannyről a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos posztolt

Horváth László hozzátette: „Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.”