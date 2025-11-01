RETRO RÁDIÓ

T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség

Magas szintről érkezett a hír. T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 14:02
Módosítva: 2025.11.01. 14:05
T. Danny gyanúsítás rendőrség kábítószer

„A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség” – írja Facebook-oldalán Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

T. Danny
T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség (Fotó: TV2)

T. Dannyről a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos posztolt

Horváth László hozzátette: „Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu