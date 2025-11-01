T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség
Magas szintről érkezett a hír. T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség
„A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség” – írja Facebook-oldalán Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
T. Dannyről a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos posztolt
Horváth László hozzátette: „Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre