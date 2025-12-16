Megrázó videó! Molnár Miléna egy emberi ürülékkel és szeméttel teli házban takarított: „Csak erős idegzetűek nézzék meg!”

Molnár Miléna TikTok oldalán legtöbbször az állattartással kapcsolatos tartalmakat láthatunk, bár a mindennapjainak részeként azt is megmutatta, amikor Lengyel Johannának szurkolt a Megasztár élőshow-in. Most azonban egy igazán döbbenetes felvétel került fel az oldalára, amin egy 15 évig elhanyagolt házat mutat meg. A történet legszomorúbb része, hogy az élősködőkkel, patkányokkal, szeméttel és emberi ürülékkel teli házban egy ismerőse lakik egyedül, akinek életkörülményeiről csak akkor értesültek, amikor a lakót kórházba kellett szállítani. Ezért Molnár Miléna édesanyja támogatásával úgy döntött, hogy rendbe teteti az ingatlant.

Lengyel Johanna édesapja, Lengyel Sándor párja, Molnár Miléna megrázó tartalommal jelentkezett, egy 15 évig elhanyagolt házat mutat be (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Bár a legtöbb esetben ilyesmit csak tévéműsorokban láthatunk, de nagyon is valóságos, hogy egyes idős emberek brutális, és életveszélyes körülmények között élnek. Ezt persze eddig Molnár Miléna sem láthatta a saját szemével, most viszont szembesülnie kellett ezzel a szívszorító helyzettel.

Belekerült egy nagyon extrém és megrázó helyzetbe, ezért ezt a videót csak erős idegzetűek nézzék meg. Egy erős mentális betegségekkel küzdő emberen segítünk anyukámmal, aki emberhez nem méltó körülmények között él, és szeretnénk segíteni neki abban, hogy visszakerülhessen az élete egy normális kerékvágásba

– kezdet a videót Miléna.

„Az a legfontosabb, hogy őt most a kórházban kezelik, a fizikai és mentális betegségeivel, mi pedig ez idő alatt hívtunk egy extrém takarító céget, hogy a házát rendbe rakják. Mikor a tudomásunkra jutott, hogy ez az ismerősünk ilyen állapotok között él, először is nem hittük el, aztán amikor a saját szemünkkel láttuk, azt gondoltuk, hogy ezt mi ketten kitakarítjuk” – árulta el.

Molnár Miléna mindenkit óva int a hasonló ötletektől

Persze hamar kiderült, hogy az influenszer és édesanyja képtelenek lettek volna ketten elvégezni ezt a munkát, sőt veszélyes is lett volna az egészségükre nézve.

„Amikor átgondoltuk, hogy az emberi ürülékkel szennyezett tárgyakat hová tesszük, akkor arra jutottunk, hogy mindenképpen egy profi céget kell felkeresnünk, mert ez már meghaladja egy átlag ember képességeit” – vallotta be őszintén.

Ha valaha ilyen helyzetbe kerültök, ne is gondolkodjatok rajta, mindenképpen profira bízzátok a munkát. Egyrészt azért, mert ez nagyon veszélyes, minden fertőző lehet, ami ebben a házban található. Itt 15 éve gyűlik ez a szenny, szóval ki tudja milyen baktériumok és fertőzések találhatók itt a kupac alján. Minden tele volt szeméttel, látszott, hogy a helységek nem rendeltetésszerűen voltak használva, és minden tele volt emberi ürülékkel és vizelettel, ezáltal minden, ami itt található az veszélyes hulladék

– mesélte Miléna a takarítás első napjáról szóló videóban, aminek mindenképpen megosztja majd a folytatását is.